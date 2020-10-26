Стало известно, кто лидирует на выборах в Херсоне: опубликованы результаты экзитпола
Во второй тур выборов мэра Херсона выходят Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо, а партия "Нам здесь жить!" лидирует в партийном рейтинге.
Об этом сообщается по данным экзитпола от "НТЖ", передает firstregion.com.ua. Результаты голосования за городского главу, как показал опрос, такие:
Игорь Колыхаев (действующий нардеп, член депгруппы "За будущее" в ВРУ, самовыдвиженец) – 34,16%;
Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо") – 15,87%
Михаил Опанащенко (ОПЗЖ) – 13,42%
Юрий Кириллов ("Слуга народа") – 12,07%
Что касается выборов в Херсонский горсовет, то голоса распределились так:
"Нам тут жить" – 28,48%;
ОПЗЖ – 16,67%;
"Слуга народа" – 13,64%;
"Блок Владимира Сальдо" – 10,09%.
Остальные партии, по данным экзитпола, не набрали необходимых 5% голосов.
Результаты экзитполов по другим городам можно посмотреть по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.