Стало известно, кто лидирует на выборах в Херсоне: опубликованы результаты экзитпола

Во второй тур выборов мэра Херсона выходят Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо, а партия "Нам здесь жить!" лидирует в партийном рейтинге.

Об этом сообщается по данным экзитпола от "НТЖ", передает firstregion.com.ua. Результаты голосования за городского главу, как показал опрос, такие:

Игорь Колыхаев (действующий нардеп, член депгруппы "За будущее" в ВРУ, самовыдвиженец) – 34,16%;

Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо") – 15,87%

Михаил Опанащенко (ОПЗЖ) – 13,42%

Юрий Кириллов ("Слуга народа") – 12,07%

Что касается выборов в Херсонский горсовет, то голоса распределились так:

"Нам тут жить" – 28,48%;

ОПЗЖ – 16,67%;

"Слуга народа" – 13,64%;

"Блок Владимира Сальдо" – 10,09%.

Остальные партии, по данным экзитпола, не набрали необходимых 5% голосов.

Результаты экзитполов по другим городам можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.