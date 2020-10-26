Стало известно, кто лидирует на выборах в Херсоне: опубликованы результаты экзитпола

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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  • Предварительно, кандидат-лидер на должность мэра Херсона набрал лишь около 34%

  • Это означает, что в городе, скорее всего, состоится второй тур выборов

Местные выборы-2020

Во второй тур выборов мэра Херсона выходят Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо, а партия "Нам здесь жить!" лидирует в партийном рейтинге.

Об этом сообщается по данным экзитпола от "НТЖ", передает firstregion.com.ua. Результаты голосования за городского главу, как показал опрос, такие:

  • Игорь Колыхаев (действующий нардеп, член депгруппы "За будущее" в ВРУ, самовыдвиженец) – 34,16%;

  • Владимир Сальдо ("Блок Владимира Сальдо") – 15,87%

  • Михаил Опанащенко (ОПЗЖ) – 13,42%

  • Юрий Кириллов ("Слуга народа") – 12,07%

Мэр Херсона будет избираться во втором туре

Что касается выборов в Херсонский горсовет, то голоса распределились так:

  • "Нам тут жить" – 28,48%;

  • ОПЗЖ – 16,67%;

  • "Слуга народа" – 13,64%;

  • "Блок Владимира Сальдо" – 10,09%.

Остальные партии, по данным экзитпола, не набрали необходимых 5% голосов.

Горсовет Херсона

Результаты экзитполов по другим городам можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.

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