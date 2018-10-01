Как пауки в банке. В ''ДНР'' разгорелась война за власть, а РФ задумала хитрый ход

"Выборы" в фэйковой "ДНР" пройдут под дулами автоматов уже 11 ноября. Попытка "законно" сменить власть в "республике" организована прежде всего для внутреннего потребителя. Ведь в верхушке Кремля обсуждают имя победителя - им с большой долей вероятности станет нынешний главарь террористов Денис Пушилин. Впрочем, позиции одного его конкурента всерьез усилились.

Тем временем, Россия, судя по всему, хочет "очеловечить" руководство террористов, чтобы постепенно сбросить с себя груз оккупированных территорий и вернуть их Украине.

Как пройдут выборы без выбора в так называемой республике - разбирался OBOZREVATEL.

Свято место пусто не бывает

Ранее боевики отказывались от идеи "официальной" смены власти, но после резонансного убийства главы террористов Александра Захарченко, расклады на Донбассе существенно изменились.

Вакантное место прочно занял лидер нынешних "предвыборных" гонок, так называемый председатель Совета министров Денис Пушилин.

Благодаря содействию советника Владимира Путина Владислава Суркова, от должности был отстранен один из "вице-премьеров" “ДНР” Дмитрий Трапезников, который попытался занять должность главы “республики”. Правда, воспользовавшись лазейкой в местной конституции, ручной “народный совет" "ДНР” единогласно отправил Трапезникова в отставку.

Денис Пушилин

Судя по всему, кураторы из Кремля дали команду “разыграть спектакль” и якобы законным путем поменять власть на оккупированных территориях.

Под "выборы" создали избирательные штабы и выдвинули аж 10 кандидатов. Среди них: сам Денис Пушилин, бывший “народный губернатор” Донецка Павел Губарев, "народный мэр" Енакиево и Горловки Роман Храменков, так называемый заместитель министра образования Владимир Медведев, бывший “министр обороны” Игорь Хакимзян и другие менее видные деятели псевдореспублики.

Последний, кстати, пострадал во время взрыва в донецком кафе в субботу, 29 сентября. Правда, местные СМИ, которые входят в орбиту Пушилина утверждают, что это была инсценировка.

Игорь Хакимзян после якобы взрыва

Победитель уже известен

С большой долей вероятности, победителем незаконныхвыборов назначат Дениса Пушилина. Именно он является членом Минской контактной группы, по сути - единственным представителем “ДНР” на каких-либо международных переговорах.

Как считает заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, победителем все равно будет тот, кого назначит Кремль.

“Никакой интриги не предвидится... Выберут того, кого скажет Кремль”, - сказал он OBOZREVATEL, а также отметил, что в нынешней ситуации РФ нужен “ботаник”, который не имеет опыта боевых действий, чтобы придать властям “ДНР” более человеческий облик.

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Правда, все может быть не так однозначно. По словам луганского журналиста Ивана Жеведя, резко усиливаются позиции бывшего “народного губернатора” Донецка Павла Губарева, которого поддерживают боевики первой волны. Кроме того, частично пошатнулись и позиции Владислава Суркова, курировавшего украинское направление.

Павел Губарев

“Вокруг него (Павела Губарева. - Ред.) есть определенное сплочение. В “ДНР” понимают, что он может быть единственной альтернативой Пушилину. Плюс - однозначно в Кремле еще не определили единого кандидата… Они решают: устроить имитацию борьбы или сделать все безоговорочно”, - пояснил OBOZREVATEL Жеведь.

Ранее о подобных раскладах писали даже российские СМИ. Правда, перевес в нынешней ситуации все же на стороне Пушилина и его людей. По данным журналиста, он контролирует "ЦИК", а также все крупные коммуникакции “республики”. Более того, и.о главы боевиков активно использует черные технологии в отношении Губарева.

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“По их анонимным опросам общественного мнения, у Пушилина от 13 до 20 %, а у него в районе 5 %. Но у него и антирейтинг в разы меньше... У Дениса Пушилина очень большой негатив, в первую очередь за МММ ( в свое время он был активным участником финансовой пирамиды Сергея Мавроди. - Ред.), плюс - его не воспринимают как военного. Он даже в некоторых интервью заявлял, что не надевал форму и является человеком политики”, - подчеркнул OBOZREVATEL Жеведь.

Донбасс хотят вернуть в Украину

Основная составляющая любых демократических выборов - наличие альтернатив. Именно эта особенность заставляет кураторов “ДНР” режиссировать очередное представление для жителей оккупированных территорий под названием - "свободные выборы".

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После смерти главы "республики" Александра Захарченко от взрыва в кафе, донецкие верха во всю начали прорабатывать механизмы легитимной передачи власти. Согласно так называемой конституции "ДНР", официальным преемником становится его первый "вице-премьер-министр". Именно поэтому первую неделю после смерти Захарченко его обязанности исполнял Дмитрий Трапезников.

Правда, в РФ вовремя опомнились и поняли, кандидатура нового лидера никоем образом не вяжется с будущей внешнеполитической линией для “Л/ДНР”. Очевидно, одной из основных задач Кремля в ближайшие годы станет постепенная интеграция территорий в Украину. Убыточные районы с боевиками не нужны потерпающему от санкций бюджету России. Именно поэтому в Кремле намерены вернуть Донбасс в состав Украины, но на определенных условиях. Для этой цели нужно привести в порядок верхушку “ДНР”, которая частично состоит из случайных людей, пробивших себе дорогу к власти через войну.