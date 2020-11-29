Выборы в Черновцах: экзитполы назвали фамилию нового мэра

Борис Бондарь Политика 20:22, 29.11.2020 Обновлено: 20:30, 29.11.2020

Во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает кандидат от партии "Единая Альтернатива" Роман Кличук.

По результатам экзитпола, проведенного компанией Info Sapiens по заказу PGR Consulting Group LLC, по состоянию на 18:30 Кличук набрал 61,1%, его конкурент Виталий Михайлишин – 38,5%.

По данным экзитпола Института социологии Маковецкого, обнародованных изданием "Молодой буковинец", Кличук набрал 59,1%, Михайлишин – 40,9%.

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