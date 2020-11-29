Выборы в Черновцах: экзитполы назвали фамилию нового мэра

Во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает кандидат от партии "Единая Альтернатива" Роман Кличук.

По результатам экзитпола, проведенного компанией Info Sapiens по заказу PGR Consulting Group LLC, по состоянию на 18:30 Кличук набрал 61,1%, его конкурент Виталий Михайлишин – 38,5%.

По данным экзитпола Института социологии Маковецкого, обнародованных изданием "Молодой буковинец", Кличук набрал 59,1%, Михайлишин – 40,9%.

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