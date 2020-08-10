Тихановская победила последнего диктатора Европы? Будет ли в Беларуси Майдан и чем он закончится для Лукашенко

Согласно данным белорусского Центризбиркома, кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз побеждает на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 9,9%. Однако белорусские оппозиционеры утверждают, что именно Тихановская выиграла выборы, а Лукашенко на самом деле потерпел поражение.

Будут ли белорусы протестовать и повторят ли судьбу украинского Майдана – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лукашенко проиграл выборы

Президентские выборы в Беларуси прошли в воскресенье, 9 августа. В преддверии голосования в Минск стянули военную технику и задержали более 90 наблюдателей, членов избирательных штабов, журналистов, активистов. Кроме Лукашенко на пост президента баллотировались еще 4 кандидата. Это – практически фаворит гонки, жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Примерно через 2-3 часа после начала голосования, в Беларуси начались проблемы со связью и интернетом, а оппозиционный политик Анатолий Лебедько заявил, что протоколы с результатами президентских выборов оформили еще до подсчета голосов, по которым за Лукашенко проголосовало 76% белорусов. А вот на зарубежных участках победу одержала Тихановская, набрав почти 86% голосов.

"Тихановская реально выиграла выборы в Беларуси в первом туре с результатом 55-60%. Более чем на 30 участках она набрала около 70% голосов, что является средним показателем по стране. Многие спрашивают об ожиданиях. Тихановская не лидер, она символ ожиданий, перемен и надежд. Люди проголосовали именно за это. Она же шла на выборы, не имея какой-то развернутой программы. У нее было только два пункта: честные и свободные выборы и освобождение политзаключенных по всей стране. Этого людям было достаточно, чтобы проголосовать "за", что говорит о сдвигах в общественном мнении", – подчеркнул оппозиционер.

С такой оценкой в комментарии OBOZREVATEL согласился бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич.

По его мнению, абсолютно очевидно, что именно Тихановская реально выиграла нынешние выборы: "В этом нет никаких сомнений. Так же как и в том, что выборы просто фантастически сфальсифицированы в пользу Лукашенко. За 4 дня предварительного голосования ему могли написать какие угодно цифры. В избирательной комиссии от оппозиции не было ни одного человека. Даже использовали коронавирус, чтобы не больше четырех людей туда поставить. И то они были полностью преданны власти".

Белорусский политический аналитик Андрей Елисеев заверил OBOZREVATEL: по цифрам из избирательных участков видны завышенные цифры за Лукашенко.

"Тихановская по стране набрала как минимум треть голосов, а вполне возможно даже более 50%. Она либо побеждает в первом же туре, либо же уверенно выходит во второй", – сказал он.

Тем не менее, выборы в Беларуси признаны состоявшимися, явка, по данным местного ЦВК, составила более 84%. Но после окончания голосования в Минске начались массовые протесты. Спецподразделение ОМОН разогнало их силой, применяя в том числе и достаточно жесткие методы. По официальным данным, задержано около 3 тыс. человек, пострадали 50 митингующих и 39 сотрудников милиции. Правозащитники сообщили даже об одном погибшем, которого, якобы, переехал грузовик. Правда, Министерство внутренних дел эту информацию опровергло. Интернет в стране по-прежнему работает с перебоями.

Светлана Тихановская и Александр Лукашенко

"В воскресение 9 августа в Беларуси сложилась уникальная ситуация: в 100-тысячном городе Пинск люди на какое-то время захватили власть, разогнали ОМОН и заставили руководителя администрации выйти к ним на переговоры. Уже вечером на вертолете туда доставили спецназ, который разогнал протестующих с помощью гумовых пуль и гранат. Если до выборов оппозиция противостояла Лукашенко, то после них Лукашенко противостоит народу страны", – заверил OBOZREVATEL Лебедько.

"Протесты будут продолжаться, особенно если подтвердится гибель человека. Белорусы могут прощать почти все: плохую экономическую политику, тупиковое международное отношение, не только не это. Уверен, что вечером люди опять выйдут на улицы, даже несмотря на то, что нет лидера, призывающего это сделать. Зато есть высокий уровень самоорганизации", – добавил политик.

"Среди белорусов сейчас просто беспредельное возмущение, поэтому трудно прогнозировать, как оно может закончиться", – согласился Шушкевич.

Лукашенко предупредил: Майдана не будет

Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и не признает их предварительные результаты. Также она отметила, что не видит оснований для своего ареста и не собирается покидать страну.

К корректному подсчету голосов на выборах также призвали и страны Европейского Союза, осудив применение силы против протестующих. Но созывать внеочередной саммит по этому поводу там отказались из-за "августковских отпусков". Сам Лукашенко на второй день после выборов в митингах обвинил "кукловодов" из Чехии, Польши и даже Украины: "Уверен, это не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей. Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно".

Тем временем политические аналитики уверяют, что массовые уличные выступления в Минске, скорее всего, подавлены. И если не будет новых протестов или забастовки, "Лукашенко усидит на дубинках ОМОНа и начнет шестой срок в роли диктатора".

Напомним, что у власти он находится уже 26 лет благодаря изменению Конституции, что помогло ему подчинить власть под себя. Его называют последним диктатором Европы.