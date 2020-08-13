Выборы в Беларуси сфальсифицированы, – Паниотто

Выборы президента в Беларуси 9 августа, на которых победил действующий глава страны Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский социолог, доктор философских наук, гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Он отметил, что сейчас уже можно ли оценить, какой процент голосов на выборах получил Лукашенко и его главный конкурент Светлана Тихановская, а для пояснения привел пример Украины.

"Прежде всего, замечу, что экзит-пол – это не всегда средство борьбы оппозиции с властью, как многие думают. Если рейтинги власти выше, чем оппозиции, то они позволяют легитимизировать власть. Так было у нас в 2010-м, когда Янукович, имеющий подмоченную репутацию из-за фальсификаций выборов 2004-го, опередил Тимошенко всего лишь на 4,5%. Но поскольку все экзит-полы показали победу Януковича, то не было майдана и Тимошенко признала его победу. В Беларуси уже давно существует закон (как и в России), который запрещает проведение экзит-полов незарегистрированным организациям", – пояснил социолог.

Директор КМИСа подчеркнул, что ни один из наиболее известных социологических центров не получил аккредитации в Беларуси. Из-за этого Лукашенко "мог не беспокоиться" по поводу экзит-полов. Но при этом он, считает Паниотто, наверняка знал свои рейтинги накануне выборов.

"И, видимо, ситуация была настолько плоха, что вынудила за пять недель до выборов, 29 июня, принять новый закон, запрещающий проводить уже не только экзит-пол, а любые политические и электоральные исследование незарегистрированным центрам", – отметил украинский социолог.

Он предположил, что, если бы рейтинг Лукашенко был больше 50%, тот был бы заинтересован в том, чтобы известные центры показали это на всю страну и легитимизировали бы выборы. Это, вероятно, не вызвало бы и противостояния с народом.

"Поэтому, скорее всего, его рейтинг был либо существенно ниже 50%, либо близок к 50%. В любом случае ясно, что он не мог быть существенно выше 50% и уж точно не 80%, иначе Лукашенко был бы заинтересован в проведении экзит-полов и опросов. Это позволяет думать, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы", – подытожил Паниотто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный редактор Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич заявил, что он изначально был убежден в фальсификациях результатов президентских выборов в Беларуси, однако не ожидал, что Александру Лукашенко "нарисуют" аж 80% голосов.