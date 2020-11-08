Уволенный Трампом эксперт по Украине пообещал Зеленскому "возвращение к нормальной жизни"

Бывший эксперт по Украине в Совете нацбезопасности США Александр Виндман отреагировал на поздравление президента Владимира Зеленского, адресованное Джо Байдену.

На своей странице в Twitter американский офицер сделал репост сообщения Зеленского, в котором тот поздравил кандидата от демократов с победой на выборах президента Соединенных Штатов.

"Каким облегчением это должно стать для него и его людей, надеющихся на возвращение к нормальной жизни и прочное партнерство с Америкой.

Теперь у вас есть партнер для реформ и борьбы с коррупцией, а также для укрепления суверенитета Украины", – написал Виндман.

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Напомним, Александра Виндмана уволил с должности президент США Дональд Трамп. Ранее Виндман выступал с показаниями против американского главы и являлся ключевым свидетелем по делу об импичменте Трампа.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 7 ноября Владимир Зеленский, а также руководитель ОП Андрей Ермак поздравили Джо Байдена с победой на выборах главы США.

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