Выборы Путина в Крыму: в ЕС выступили с жестким заявлением

Европейский Союз не признал результаты незаконных выборов президента Российской Федерации в аннексированном Крыму.

"ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ не проводили мониторинга на оккупированной территории полуострова, а дипломаты государств-членов ЕС следили за выборами только на признанной Европой территории РФ.

Как сообщал "Обозреватель", выборы президента РФ состоялись 18 марта. Путин выиграл с большим отрывом от остальных кандидатов. Несмотря на предупреждение со стороны лидеров Запада, в аннексированном Крыму и Севастополе все же провели выборы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот процесс "филькиной грамотой". В ходе голосования независимые наблюдатели сообщали о различных нарушениях и вмешательствах в избирательных процесс.

Кроме того, экс-заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко показал диаграмму, где видна подтасовка явки на выборах.