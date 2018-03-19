Выборы Путина в Крыму: в ЕС выступили с жестким заявлением

Европейский Союз не признал результаты незаконных выборов президента Российской Федерации в аннексированном Крыму.
"ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.
Кроме того, наблюдатели ОБСЕ не проводили мониторинга на оккупированной территории полуострова, а дипломаты государств-членов ЕС следили за выборами только на признанной Европой территории РФ.
Как сообщал "Обозреватель", выборы президента РФ состоялись 18 марта. Путин выиграл с большим отрывом от остальных кандидатов. Несмотря на предупреждение со стороны лидеров Запада, в аннексированном Крыму и Севастополе все же провели выборы.
Президент Украины Петр Порошенко назвал этот процесс "филькиной грамотой". В ходе голосования независимые наблюдатели сообщали о различных нарушениях и вмешательствах в избирательных процесс.
Кроме того, экс-заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко показал диаграмму, где видна подтасовка явки на выборах.
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