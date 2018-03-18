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"Выборы Путина" в Крыму: Порошенко выступил с заявлением

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Выборы президента России в аннексированном Крыму являются незаконными.

"Единственный Президент, которого будет избирать Крым, это Президент Украины. Не сомневаюсь в этом", - заявил украинский лидер Петр Порошенко во время визита в Кувейт, пишет в своем Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Многие страны уже сообщили, что не признают выборы президента РФ в Крыму, напомнил Порошенко.

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Как сообщал "Обозреватель", чтобы обеспечить высокую явку избирателей на так называемых выборах президента РФ в анексированном Крыму "власти" угрожают людям увольнением с работы.

Читайте все новости по теме "Выборы в России" на Обозревателе.

Темы
Выборы в РоссииВыборы президента России в УкраинеВыборы президента РоссииАннексия Крыма
Персона
Петр Порошенко
Место
Россия
Объекты
выборы президента России Новости КрымаКрым
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