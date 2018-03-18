"Выборы Путина" в Крыму: Порошенко выступил с заявлением

Выборы президента России в аннексированном Крыму являются незаконными.

"Единственный Президент, которого будет избирать Крым, это Президент Украины. Не сомневаюсь в этом", - заявил украинский лидер Петр Порошенко во время визита в Кувейт, пишет в своем Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Многие страны уже сообщили, что не признают выборы президента РФ в Крыму, напомнил Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", чтобы обеспечить высокую явку избирателей на так называемых выборах президента РФ в анексированном Крыму "власти" угрожают людям увольнением с работы.