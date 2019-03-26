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Выборы президента в Украине: Порошенко назвал своего главного оппонента

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что основным его оппонентом на будущих выборах является глава Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Порошенко также подчеркнул, что своим союзником считает украинский народ.

"Мой союзник — это украинский народ. Кто мой оппонент? Моим оппонентом является Путин. И когда мы говорим о том, что нам надо мобилизовать усилия, обеспечить защиту украинского интереса, обеспечить реформы, прорыв, форсаж нашей экономики, это делается в том числе для того, чтобы изменения, которые произошли за последние 5 лет, стали необратимыми", — отметил Порошенко.

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Выборы президента в Украине: Порошенко назвал своего главного оппонента

Скрин видео

Президент добавил, что не позволит играть любым украинским политикам в пользу России, так как "все, что ослабляет наше государство, усиливает Путина".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко назвал вопрос деоккупации и Крыма своим первым приоритетом и рассказал, как собирается вернуть украденные территории Украине.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентавидео
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А под каким номером в бюллетене Путин?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Правильно говорят :Путин-Бог хохлов! Ничего без него на Скакуасии не делается...
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