Выборы президента Украины: букмекеры назвали фаворита

Букмекеры считают лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко фаворитом на должность президента Украины, а ее главными конкурентами — лидера политсилы "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко и действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом в Facebook информирует управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец, ссылаясь на данные букмекерской конторы 1xbet состоянием на 20:20 17 декабря.

"Все, кто не согласны с рейтингами социологов, могут спокойно наказать букмекеров за "неправильные" коэффициенты", — прокомментировал он.

Так, по мнению букмекеров, коэффициент на победу Тимошенко составляет 1,56, на Гриценко — 3,48, а на Порошенко немного больше — 7,76.

Юлия Тимошенко

Анатолий Гриценко

Петр Порошенко

Четвертую строчку с показателем 5,3 занимает экс-председатель фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко, а замыкает пятерку лидер Радикальной партии Олег Ляшко —7,2. При этом следом за ним идет Вадим Рабинович, который якобы отказался от борьбы за кресло президента.

Примечательно, что в списке букмекеров не оказалось шоумена Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука, которые, хоть и не заявляли о планах баллотироваться в президенты, но регулярно попадают в социологические рейтинги, демонстрируя высокий уровень симпатий среди украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежим данным социологических опросов, в тройке лидеров президентской гонки идут Тимошенко, Зеленский и Гриценко, а за ними расположились Бойко и Порошенко.