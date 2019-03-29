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Выборы президента Украины: в Кремле выступили с заявлением

7.2тЧитать материал на украинском

Российская Федерация признает итоги выборов президента Украины в зависимости от того, "как они пройдут".

Наблюдателей из РФ на них не будет, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

"Выборы – внутренне дело украинцев, и что-то можно будет говорить после того, как они состоятся. Я оставил бы без комментариев вопрос о том, возможно ли признание нелегитимными итогов выборов (президента Украины. – Ред.). Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись", – сказал Песков.

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"Чтобы Путин сказал: "Бл*дь!" Соколова дала украинцам совет по выборам

Он напомнил, что российских наблюдателей на выборах не будет.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Deita

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Фракция ЛДПР Владимира Жириновского внесла в нелегитимную Госдуму РФ проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины". Инициатива вызвала восторг у кремлевских пропагандистов и рассмешила украинскую общественность.

  • Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия якобы имеет все основания не признавать законность выборов в Украине. Поводом для этого, по его словам, является отсутствие возможности проголосовать у жителей оккупированных его же страной Крыма и Донбасса.

  • Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на президентских выборах в Украине.

  • Согласно результатам свежих исследований, выборы в Украине, вероятнее всего, пройдут в два тура – 31 марта и 21 апреля. Сейчас же лидером электоральных симпатий остается Владимир Зеленский.

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Персоны
Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПетр ПорошенкоЮлия Тимошенко
Место
РоссияМосква
Теги
Выборы Президентавыборы в Украине
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Петров Игорь
Петров Игорь
...вот так ,наспех и не могу вспомнить ждали ли набутылочники что либо более вожделенно, чем выборы президента Украины?..например-свои выборы...дикий народ,в провинции всегда интересно, что там в метрополии...а нам их признание...до того места бабушки, которого нет у дедушки
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да всем пох признает чтото вата или нет.
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Їм вірити - себе обманювати.
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