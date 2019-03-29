Выборы президента Украины: в Кремле выступили с заявлением

Российская Федерация признает итоги выборов президента Украины в зависимости от того, "как они пройдут".

Наблюдателей из РФ на них не будет, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

"Выборы – внутренне дело украинцев, и что-то можно будет говорить после того, как они состоятся. Я оставил бы без комментариев вопрос о том, возможно ли признание нелегитимными итогов выборов (президента Украины. – Ред.). Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись", – сказал Песков.

Он напомнил, что российских наблюдателей на выборах не будет.

Дмитрий Песков Deita

Как сообщал OBOZREVATEL:

Фракция ЛДПР Владимира Жириновского внесла в нелегитимную Госдуму РФ проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины". Инициатива вызвала восторг у кремлевских пропагандистов и рассмешила украинскую общественность.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия якобы имеет все основания не признавать законность выборов в Украине. Поводом для этого, по его словам, является отсутствие возможности проголосовать у жителей оккупированных его же страной Крыма и Донбасса.

Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на президентских выборах в Украине.

Согласно результатам свежих исследований, выборы в Украине, вероятнее всего, пройдут в два тура – 31 марта и 21 апреля. Сейчас же лидером электоральных симпатий остается Владимир Зеленский.

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