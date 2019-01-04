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Выборы президента Украины: Порошенко выступил с заявлением

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Украина на президентских выборах в 2019 году должна подтвердить зрелость демократической системы.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook. "Высокое качество избирательного процесса – визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером", – обратился глава государства.

Также он потребовал обеспечить надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

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Выборы в Украине

Выборы в Украине

Facebook Петра Порошенко

"Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства. Должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов!" – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
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Филянов Андрей
Филянов Андрей
Если бы выборы были честные их бы уже давно отменили. (слуга народа, часть 2)
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Административный ресурс нарисует такие цифры, которые нужны его хозяину. В коррумпированной стране по другому не бывает.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Яворский Сергей, никто никогда и не утверждал, что в Ватостане будет по другому. ;)
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