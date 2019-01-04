Выборы президента Украины: Порошенко выступил с заявлением

Украина на президентских выборах в 2019 году должна подтвердить зрелость демократической системы.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook. "Высокое качество избирательного процесса – визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером", – обратился глава государства.

Также он потребовал обеспечить надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций.

Выборы в Украине Facebook Петра Порошенко

"Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства. Должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов!" – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.