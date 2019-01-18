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Выборы президента Украины: Лавров выступил с грозным требованием

11.1тЧитать материал на украинском

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва получила официальное приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины, поэтому нужно дождаться ответа организации.

Так он прокомментировал отказ Украины включать в миссию ОБСЕ российских наблюдателей на выборах в марте 2019 года, передает "РИА Новости".

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"Что касается их отказа включать наблюдателей от России в миссию ОБСЕ, которая будет смотреть за ходом выборов на Украине, я думаю, что здесь должна прежде всего ОБСЕ высказаться и, в частности, Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое и координирует выборную деятельность в ОБСЕ", – сказал Лавров.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наблюдателей из России не пустят на президентские выборы в Украине, назначенные на 31 марта 2019 года.

Также Климкин заверил, что Украина фактически не поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией.

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Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Banderov Stepan
Banderov Stepan
Хутин Пуйло ! ла-ла-ла
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5
0
Васильев Александр
Васильев Александр
Луцюк Виталий, не вступайте Вы в перепалку с этим подхуйлованным лишнехромосомным быдлом. Они не стоят ни Вас, ни Ваших нервов, ни Вашего внимания.
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4
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Как можно допустить Руссишь швайнэ наблюдателей, которые в данное время убивают украинцев на их территории?? Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954)
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8
1

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