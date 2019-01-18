Выборы президента Украины: Лавров выступил с грозным требованием

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва получила официальное приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины, поэтому нужно дождаться ответа организации.

Так он прокомментировал отказ Украины включать в миссию ОБСЕ российских наблюдателей на выборах в марте 2019 года, передает "РИА Новости".

"Что касается их отказа включать наблюдателей от России в миссию ОБСЕ, которая будет смотреть за ходом выборов на Украине, я думаю, что здесь должна прежде всего ОБСЕ высказаться и, в частности, Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое и координирует выборную деятельность в ОБСЕ", – сказал Лавров.

Сергей Лавров

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наблюдателей из России не пустят на президентские выборы в Украине, назначенные на 31 марта 2019 года.

Также Климкин заверил, что Украина фактически не поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией.

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