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Выборы президента Украины: Гриценко победил в народном голосовании

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В Киеве на творческом вечере известного журналиста Дмитрия Гордона в театре русской драмы им. Леси Украинки зрители проголосовали за будущего президента Украины. Победителем голосования был объявлен лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко.

"У нас сейчас полный зал, полный театр, мы сейчас проголосуем, как будто бы мы идем на выборы", - обратился журналист к аудитории.

Гордон предложил зрителям шесть кандидатур – действующий президент Петр Порошенко, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко, экс-глава депутатской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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В условном "первом туре" больше всего голосов набрали Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко. Во "втором туре" лидер "Громадянської позиції" обошел своего оппонента.

"В Киеве 15 декабря 2018 года в театре Леси Украинки президентом Украины объявляется Анатолий Гриценко", – подвел Гордон итоги импровизированных выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко рассказал, что он думает о показателях поддержки на президентских выборах юмориста и шоумена Владимира Зеленского.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персоны
Анатолий ГриценкоДмитрий Гордон
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеГромадянська позиція
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Окуенно! А за кого должны были проголосовать те, кто пришел к Гондону на Онотоле? Что там вообще за орки пособирались в то время, когда народ праздновал избрание Предстоятеля Украинской Церкви?
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