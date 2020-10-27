Выборы президента США 2020: пять ключевых тем избирательной гонки

В США во вторник, 3 ноября, пройдут выборы президента. Республиканскую партию представляет действующий президент Дональд Трамп, Демократическую – бывший вице-президент и сенатор Джо Байден.

Волеизъявление американских граждан во многом будет зависеть от их отношения к пяти основным вопросам нынешней избирательной кампании. Это, в частности, пандемия коронавируса, восстановление экономики, здравоохранение, аборты, а также расовая дискриминация. Подробнее читайте далее в материале OBOZREVATEL.

COVID-19

По состоянию на 27 октября в США общее число заразившихся COVID-19, превысило 8,7 миллиона, умерли более 226 тысяч. Безработица в стране побила рекорд со времен Великой депрессии.

В таких обстоятельствах общество США оказалось расколотым вопросом о том, успешны ли действия президента Дональда Трампа в борьбе с коронавирусом. Консерваторы считают, что Трамп значительно смягчил ситуацию, а либералы утверждают, что карантинные ограничения нужно было ввести раньше и сделать их более строгими, что позволило бы сохранить тысячи жизней.

Восстановление экономики после пандемии

Приостановка работы предприятий, закрытие магазинов, гостиниц и ресторанов, снижение потребительских расходов привели к падению экономики США более чем на 30%.

И если в течение первых трех лет своего президентства Трамп не раз акцентировал внимание на подъеме экономики под его руководством, сейчас лидер страны стремится убедить избирателей, что он снова сможет добиться финансового роста.

Его соперник на выборах от Демократической партии Джо Байден, в свою очередь, обещает программу "Отстроим вновь и сделаем лучше" с выгодными для рабочего и среднего класса условиями.

Расовая дискриминация

Президент Трамп заявлял, что сам лозунг движения в защиту прав афроамериканцев Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") является символом ненависти. Он также обещает восстановить порядок на улицах США. По мнению политологов, такая позиция помогает Трампу получить дополнительные симпатии у его традиционных избирателей.

Сторонники кандидата в президенты Джо Байдена, в свою очередь, считают, что Трамп только подливает масла в огонь, – вместо того, чтобы способствовать примирению сторон конфликта.

Здравоохранение

Тема здравоохранения стала одной из лидирующих в нынешней президентской гонке в США – после того, как президент Трамп на должность судьи Верховного суда подал кандидатуру верующей католички и противницы абортов Эми Кони Барретт.

После выборов Верховный суд США должен решить судьбу закона о доступном медицинском обслуживании Obamacare, принятого во время президента Барака Обамы. Трамп пытается отменить этот закон в течение всего своего президентства. Барретт, которая 26 октября была назначена членом Верховного суда, не раз выступала с критикой Obamacare.

Аборты

Тема абортов, по мнению политологов, способна стать ключевой в избирательной компании в США. Так, президент Трамп известен как убежденный противник абортов: он является первым президентом США, принявшем участие в акции March for Life.

В свою очередь в Демократической партии, которую представляет конкурент Трампа Джо Байден, присутствует серьезное движение сторонников легальных абортов. В случае победы Байдена на выборах они ожидают, что он может номинировать в Верховный суд судью, разделяющего их убеждения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как проходят выборы в США, кто может участвовать в голосовании и как определяется победитель. Трамп в случае победы может побить рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти: к началу второго срока ему будет74 года. Если же президентом будет избран Байден, с первого дня президентства он станет самым старым президентом (на первом сроке) в истории США – на момент инаугурации ему будет 78 лет.