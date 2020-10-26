Выборы президента США 2020: кто участвует и как определяется победитель

Выборы президента США 2020 года назначены на вторник, 3 ноября. От Республиканской партии основным кандидатом является действующий президент Дональд Трамп, от Демократической – бывший вице-президент и сенатор Джо Байден.

OBOZREVATEL рассказывает, как работает избирательный процесс в этой стране, кто может участвовать в голосовании и как определяется победитель.

Требования к кандидатам

Согласно Второй статье Конституции США, кандидат в президенты США должен быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет и проживать на территории страны не менее 15 лет. Обычно кандидаты выдвигаются от одной из политических партий в ходе праймериз.

Обоим кандидатам за 70. Трамп в случае победы может побить рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти: к началу второго срока ему будет 74 года. Если же президентом будет избран Байден, с первого дня президентства он станет самым старым президентом (на первом сроке) в истории США – на момент инаугурации ему будет 78 лет.

Кандидаты в президенты США обычно выдвигаются от одной из политических партий в ходе праймериз Pixabay

Кто участвует в выборах

В отличие от политических систем многих стран, в США доминируют только две партии – Республиканская и Демократическая, и избранный президент всегда представляет одну из них.

Республиканская партия (Grand Old Party, GOP) – консервативная, в последние годы выступающая за сокращение налогов, право на ношение оружия и ужесточение ограничений на иммиграцию. Ее кандидат на выборах 2020 года – действующий президент Дональд Трамп. Ранее президентами от республиканцев становились, в частности, Джордж Буш, Рональд Рейган и Ричард Никсон.

Дональд Трамп представляет Республиканскую партию США Pixabay

Демократическая партия – либеральная, занимающая социально-либеральные и прогрессивные позиции в отношении гражданских прав, иммиграции, изменения климата. Демократы поддерживают увеличение социальных расходов, повышение налогов и т.п. Их кандидат – Джо Байден, который был вице-президентом во время президентства Барака Обамы. Среди бывших президентов-демократов – Джон Кеннеди, Билл Клинтон, Барак Обама.

Если демократическую партию в основном поддерживают в городских районах США, то республиканцы имеют сильные позиции в американской провинции.

Джо Байден – кандидат от Демократической партии

Как выбирают победителя

Выборы президента в США не всегда выигрывает кандидат, который набрал наибольшее количество голосов на национальном уровне. Так, решающими являются голоса коллегий выборщиков, которые представляет каждый штат. Всего в коллегии 538 мест, поэтому победителем становится кандидат, набравший 270 и более голосов выборщиков.

В 2016 году Хиллари Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп, получив большинство голосов в таких штатах, как Нью-Йорк и Калифорния. Однако ее конкурент Трамп победил в коллегии выборщиков с перевесом в 304 голоса против 227, так как выиграл выборы в нескольких ключевых штатах. Фактически это означает, что голосование происходит не на общенациональном уровне, а на уровне штатов.

Выборы президента в США не всегда выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество голосов на национальном уровне

Кто может голосовать на выборах президента США

Право голоса имеют граждане США старше 18 лет. Во многих штатах от избирателей перед голосованием требуют предъявить документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, в некоторых штатах теряют право голоса заключенные – в момент, когда суд признает их виновными, но после отбытия наказания вновь обретают это право.

В США, чтобы проголосовать, можно не идти на выборы, а воспользоваться почтовым бюллетенем. При этом во многих штатах необходимо указать причину, по которой человек не может лично голосовать в день выборов.

На выборах президента граждане США также будут выбирать новых членов в Конгресс Pixabay

Выборы в Конгресс

Избирая президента, граждане США также будут выбирать новых членов в Конгресс – законодательный орган, состоящий из двух палат: Палаты представителей и Сената. В 2020 году на выборы выставлены все 435 мест в Палате представителей и 33 места в Сенате.

На данный момент демократы имеют большинство в Палате представителей, и если им удастся получить большинство в обеих палатах, они смогут заблокировать или отложить практически любое решение Трампа, если он будет переизбран на второй срок.

Когда будут известны результаты выборов президента США

На подсчет голосов избирателей может уйти несколько дней, но, как правило, предварительный результат известен уже утром следующего дня. В 2020 году, возможно, результатов придется ждать дольше, так как предполагается, что из-за пандемии коронавируса вырастет число отправленных по почте бюллетеней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп во время дебатов упрекнул Байдена из-за Украины.