Выборы по-новому? Кто будет считать голоса украинцев

За 9 месяцев до президентских выборов Верховная Рада Украины все же решилась рассмотреть вопрос обновления состава Центральной избирательная комиссии (ЦИК). Среди 14 кандидатов на 13 мест - представители практически всех парламентских сил. За бортом после долгих консультаций осталась лишь фракция "Оппозиционного блока".

Несмотря на грубое нарушение закона, кадровыми вопросами депутаты занялись лишь перед длинными летними каникулами. Ведь именно от влияния на ЦИК во многом и зависит - признают ли президентские и парламентские выборы 2019 года в Украине состоявшимися.

Именно поэтому OBOZREVATEL разобрался, кто будет считать голоса украинцев на будущих президентских и парламентских выборах.

Работали при любой власти

“Хранители” украинских выборов - скандальный глава комиссии Михаил Охендовский (назначенный еще в 2004 году по квоте Партии регионов), его заместители Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная (назначенные в 2004 году по квоте "Нашей Украины" и "Единой Украины" соответственно), а также представители уже потерянных партий КПУ и СПУ Бронислав Райковский и Александр Чупахин - проработали в комиссии 14 лет. Остальные же члены ЦИКа были назначены "пакетом" в июне 2007 и в феврале 2010 годов.

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Единственные легитимные представители Центризбиркома - Олег Диденко, а также Екатерина Махницкая (супруга экс-генпрокурора Олега Махницкого) получили мандаты сразу после Революции достоинства в апреле 2014 года.

Слово и дело

За это время старая команда практически в полном составе проработала две президентские (2010 и 2014 годов) и три парламентские кампании (2007, 2012 и 2014 годов). Успела засчитать победу на выборах как президенту Януковичу, так и Порошенко. Провести в премьерские кресла и Юлию Тимошенко, и Николая Азарова, и Владимира Гройсмана.

Вопрос об изменении состава ЦИКа всплыл еще в начале 8-й парламентской сессии. Старт компании официально дал Петр Порошенко, направив письмо об увольнении нынешних 13-ти членов ЦИКа в Раду, а затем подкрепил его представлением о назначении новых кандидатур 5 февраля 2018 года.

В опубликованном на сайте президента документе указаны 14 фамилий кандидатов. Исходя из предложений парламентских фракций и групп, расклад по фамилиям кандидатов выглядит так:

Квота БПП

Наибольшую квоту на новый состав ЦИКа - 5 кандидатов - ожидаемо получила президентская фракция.

Первый по списку идет Михаил Вербенский - ныне руководитель департамента аналитической работы и организации управления МВД. В период с 2005 по 2007 годов, он был заместителем на тот момент главы МВД Юрия Луценко.

Вторым кандидатом от БПП идет Ольга Желтова. Сейчас она занимает должность заместителя руководителя секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Стоит отметить, согласно действующему закону, именно этот комитет и заслушивает каждого кандидата в члены ЦИК, что может говорить о явном конфликте интересов. К тому же, нынешний глава комитета Руслан Князевич - народный депутат от президентской фракции.

Следующий претендент - Светлана Кустова. Исходя из данных сервиса "Посипаки", Кустова была помощницей нынешнего президента Украины Петра Порошенко в 2012-2014 годах. Она успела проработать несколько каденций у экс-нардепа Николая Катеринчука, а также у новоиспеченного народного избранника Романа Зварича. Сейчас же она является помощницей народного депутата от БПП Ирины Фриз, которую фракция продвигает в главы министерства по делам ветеранов.

Еще одним кандидатом стала Ольга Лотюк, доцент на кафедре конституционного и административного права КНУ им. Тараса Шевченко. Отметим, в расследовании издания Bihus.info сказано, что Ольга Лотюк является дочкой Степана Лотюка, экс-руководителя столичной прокуратуры, которого связывают с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

И пятый кандидат от фракции БПП - сотрудник администрации президента Виталий Плукар. На данный момент он возглавляет отдел мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив в Департаменте местного самоуправления и децентрализации.

Квота "Народного фронта"

Вторая по численности фракция в парламенте “Народный Фронт” выставила 4 кандидатуры, при этом большинство из кандидатов уже знакомы широкой общественности.

Первая и самая сильная кандидатура “фронтовиков” - заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая (Севастьянова). В конце 2017 года она вышла замуж за владельца юридической фирмы Integrites Руслана Бернацкого.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на свадьбу супругов прибыл весь политический бомонд - экс-премьер-министр Арсений Яценюк, министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и многие другие.

Далее по списку идет народный депутат от НФ Ирина Ефремова. Отметим, ранее Ефремова возглавляла штаб партии “Батьківщина” в Харьковской области, а в период с 2010 по 2015 годов была депутатом областного совета.

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Следующий кандидат на должность члена ЦИК - Олег Конопольський. На президентских выборах 2010 года он был доверенным лицом Арсения Яценюка. Как указано в электронной декларации Конопольского, он является исполнительным директором общественной организации “Фронт змін”, аффилированной с политической силой экс-премьер-министра.

И четвертый кандидат из списка - Леонтий Шепилов. На данный момент он на платной основе работает помощником народного депутата-фронтовика Николая Величковича.

Остальные фракции

Радикальная партия Олега Ляшка делегировала нардепа от своей же фракции Татьяну Юзькову. Юзькова также занималась адвокатской деятельность в "Шевченковской коллегии адвокатов г. Киева".

От группы “Відродження” проходит судья Дарницкого районного суда Алла Басалаева. Она до начала работы в суде уже имела опыт работы в ЦИК, представляя до 2011 года интересы комиссии в судах.

Депутатская группа “Воля Народа” выдвигает Татьяну Слипачук. Согласно информации в ее внушительной декларации, она является совладельцев Адвокатского объединения “Саенко Харенко”.

Следующий кандидат - Евгений Радченко. Он находится в списке по квоте фракции “Самопоміч”. Радченко является директором с развития Internews Україна, а также в свое время был экспертом Венецианской комиссии и основателем Комитета избирателей Украины.

От фракции “Батьківщина” был выдвинут Андрей Евстигнеев. Юрист и партнер в адвокатском объединении “Евстигнеев, Сидоренко и партнеры”. На данный момент он является помощником экс-министра иностранных дел, а ныне народного депутата Бориса Тарасюка.

Кто лишний?

Во фракции Юлии Тимошенко заранее решили “подстраховаться”. Так, замглавы фракции Сергей Соболев еще на Согласительном совете парламента намекнул, что лишним будет кандидат именно от “Батьківщини”.

“Второй вопрос - ЦИК. Ну, как мы можем рассматривать ЦИК, если у нас на 13 вакансий 14 претендентов? Ну, соберитесь тогда и скажите, кого вы выбрасываете из состава ЦИК? А то у нас заявления звучат одни, перед международным сообществом отчитываются о том, что будет равное представительство, а в конечном варианте идут "под одеялом игрища", когда все прекрасно понимают, что в конечном варианте не будет состава ЦИК, который сейчас представлен, потому что все равно надо будет кого-то выбрасывать из этого состава ЦИК. Я могу с одной попытки угадать, кто это будет”, - сказал Соболев.

Как отметила представитель Международного фонда электоральных систем Юлия Шипилова, предложенный список кандидатур не совсем сбалансирован, но законен. Другой вопрос - закрепленная в законодательстве практика оставляет желать лучшего.

“Лучшие международные практики, в частности Кодекс надлежащей практики по избирательным вопросам предусматривает, что политические партии должны быть в равной степени представлены в избирательных комиссиях, в Центральной избирательной комиссии в частности. В то же время нельзя заранее утверждать, что тот или иной состав сможет или не сможет адекватно провести выборы. Это можно будет оценить постфактум. Однако не стоит забывать, что избирательный процесс - многоуровневый, с огромным количеством участников, поэтому не все зависит от ЦИКа, хотя безусловно очень многое”, - сказала в комментарии OBOZREVATEL Шипилова.

При этом, по мнению эксперта, весомую роль именно в появлении вопроса о Центризбиркоме сыграли и иностранные партнеры Украины.

“Международное сообщество безусловно сыграло важную роль в актуализации вопроса. Им хочется видеть Украину демократическим и цивилизованным государством, с которым можно вести диалог. Именно поэтому многие послы из стран Большой семерки не раз публично обращали внимание украинских властей как на необходимость обновления мандата ЦИКа, так и на политическую сбалансированность будущего состава”, - пояснила Шипилова.

Стоит добавить, что голосование за кандидатуры на членов ЦИКа состоится в четверг, 5 июля. Консультации среди основных фракций будут идти вплоть до вынесения вопроса в зал.