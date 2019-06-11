Выборы отменят? Пойдет ли Конституционный Суд на поводу у Зеленского

Внеочередные выборы в Верховную Раду под угрозой. Во вторник, 11 июня, Конституционный суд рассматривает указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

По мнению многих юристов, решение главы государства принято с нарушением Основного Закона. Он не имел права распускать Раду, но в угоду политическим интересам решился на этот шаг.

Сейчас же все зависит от КСУ. Если указ будет признан незаконным, то в Украине должны состояться очередные парламентские выборы 27 октября 2019 года.

Чего ждать от КСУ и в чем загвоздка – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

КСУ рассматривает конституционность роспуска парламента Владимиром Зеленским 11 июня;

Многие эксперты считают его не совсем законным. Дело в том, что президент проигнорировал процедурные моменты. Речь идет о процессе формировании коалиции. Именно поэтому одна из фракций парламента – "Народный фронт", потребовала от суда дать оценку указу;

Правда, у Центральной избирательной комиссии и так много проблем с внеочередными выборами. Речь идет прежде всего о сжатых сроках их проведения.

Почему решение Зеленского принято с нарушением?

Официальная причина роспуска – отсутствие коалиции. По мнению команды президента, ее нет еще с 2016 года. С того момента, как публично в “Европейской Украине” остались две фракции – Блок Петра Порошенко и “Народный фронт”. Именно исходя из этой позиции Зеленский и распустил парламент.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – сказано в указе от 21 мая 2019 года.

Правда, в этой ситуации не все так просто. Согласно ст. 90 Конституции Украины, есть несколько поводов распустить Раду:

Парламент не смог в течение 30 дней сформировать коалицию;

В течение 30 дней на протяжении одной сессии открыть пленарные заседания;

После отставки Кабмина в течение 60 дней не сформировано новое правительство.

В этом контексте важно помнить еще одну норму закона — парламент не может быть распущен за полгода до конца своей каденции. Учитывая тот факт, что нынешняя Рада начала работать 27 ноября 2014 года, то крайний срок ее роспуска — 27 мая 2019 года.

Владимир Зеленский на инаугурации

Принимая решение о роспуске Рады, президент опустил важный момент — парламентская коалиция де-юре развалилась за три дня до его инаугурации. В пятницу, 17 мая, фракция "Народный фронт" решила покинуть парламентскую коалицию.

После заявления "НФ" спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде и призвал народных депутатов начать консультации о создании новой. На это у них было бы 30 дней.

Чисто технически процесс завершается 16 июня. Логично предположить, в этой ситуации парламентарии тянули бы до последнего, и у президента не вышло бы законно распустить парламент.

Но Владимир Зеленский решил объявить о роспуске сразу. В НФ также решили ответить и отправили в КСУ иск о признании выборов неконституционными, его подписали 62 народных депутата.

Почему же президент пошел на столь спорное и неоднозначное решение? Достаточно посмотреть на свежую социологию, чтобы понять – рейтинг у его политической силы близится к 50%. Это реальная возможность, с учетом мажоритарных кандидатов, самостоятельно создать коалицию, назначить своего спикера парламента и полностью лояльный Кабинет министров Украины.

Отметим, на момент роспуска социология прогнозировала такое соотношение сил: "Слуга народа" – 228 депутатов, "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 54, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 46. При этом политсила президента Владимира Зеленского заметно улучшила свои позиции. Спустя три недели тенденция сохранилась.

Что думают эксперты

Многие поставили решение под сомнение. Член Конституционной комиссии Игорь Когут заявил, что все конституционно-правовые основания для роспуска Верховной Рады являются довольно сомнительными и зыбкими.

"Коалиция создается с единственной целью: запустить правительство. Конечно, если с момента начала работы Верховной Рады на протяжении 30 дней не создана коалиция, а на протяжении еще 30 дней не сформировано правительство, тогда появляются основания для роспуска парламента. Но это касается начала работы парламента", – подчеркнул он в комментарии OBOZREVATEL.

Когут заявил: "Я не могу сказать, что в этих действиях есть несомненная логика. Но с точки зрения политического процесса это будет восприниматься очень симпатично".

О возможной правовой коллизии в этом вопросе говорит и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, народный депутат первого созыва Владимир Крыжанивский. Он пояснил, что факт отсутствия коалиции в Раде на протяжении длительного времени никак не был зафиксирован официально.

"Должно было быть сделано какое-то объявление – либо президента, либо Верховной Рады – о том, что коалиция прекратила существование, и что начался отсчет 30 дней для создания новой коалиции. Такого заявления не было", – пояснил он.

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Крыжанивский продолжил: отсчет этих 30 дней можно было бы вести с 17 мая текущего года, когда из коалиции вышла фракция "Народного фронта". "Но только теперь снова непонятно: кто установил факт отсутствия коалиции?"

Председатель Конституционного Суда Украины в 1996-1999 годах Иван Тимченко считает, что у президента не было достаточных оснований для роспуска, поэтому КСУ может и отменить его указ.

"В Конституции предусмотрено наличия коалиции, но я думаю, что это не причина. Это недостаточная причина, чтобы распускать Верховную Раду", — сказал он.

В то же время он отметил, что решение может быть политически заангажированным. "Все дело в нынешнем составе КСУ", — отметил в комментарии OBOZREVATEL Тимченко.

"Этот состав Конституционного Суда действует немного по-новому. Мы в первом составе КСУ действовали более спокойно, не были политически заангажированы. Тогда Суд был сплоченный. А сейчас такого нет", — заметил он.

Какое решение примет КСУ и что дальше

Как считает юрист Александр Марусяк, у Суда есть несколько вариантов:

признать указ неконституционным, выборы пройдут 27 октября 2019 г.;

признать указ конституционным, выборы пройдут 21 июля 2019 г.;

самоустраниться от принятия решения по существу, поскольку вопрос коалиции является исключительной компетенцией парламента, и Суд не может восполнить пробелы в ее правовом регулировании — выборы состоятся 21 июля 2019 г.

Закон "О Конституционном суде Украины" дает один календарный месяц на рассмотрение дела с момента открытия конституционного производства.

Ранее один из авторов иска, председатель фракции "Народний фронт" Максим Бурбак показал на своей странице в Facebook письмо от судьи Конституционного суда Виктора Кривенко, в котором тот информирует депутата о том, что производство по делу открыли 29 мая.

Таким образом, последним днем, когда суд может вынести решение о конституционности указа Зеленского, является 29 июня 2019 года. Об этом ранее заявлял представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По словам же профессора права Виктор Мусияки, решение по поводу Указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады примут в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела. А это до 5 июля.

Как считают опрошенные OBOZREVATEL эксперты, Центральная избирательная комиссия выполнит любое решение Суда. Даже если речь будет идти об отмене выборов. Ведь у ЦИК и так много проблем.

Речь идет о тендерах на закупку продукции, а также изготовления бюллетеней для голосования. Бюллетени — их могут попросту не успеть напечатать. Всего их нужно около 60 миллионов. По 30 миллионов на мажоритарные округа, а также общенациональный список. Еще один вопрос — информационные плакаты о партиях, которые должны находиться на территории избирательных участков. Их подготовка пройдет прямо впритык к выборам.

Ранее эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко разъяснила всю сложность парламентских выборов 21 июля.

“Члены ЦИК в любом случае обязаны провести выборы. Подписав указ, президент поставил их в неловкое положение. И несмотря на проблему с закупками, другими организационными моментами, они должны проводить эти выборы, возможно, пренебрегая нормами избирательного законодательства. Не исключено, что позже и их работу будут проверять на предмет нарушений”, — пояснила она OBOZREVATEL.

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