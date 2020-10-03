Экс-кандидат от "слуг" на выборах в Николаеве пояснил выступление на канале пропагандистов

Экс-кандидат от партии "Слуга народа" на выборах депутатов горсовета в Николаеве Егор Клецов заявил, что выступал на росТВ, чтобы донести призыв к миру на Донбассе.

Об этом сообщается на Facebook-странице Pavlovsky News. Отмечается, что еще в 2015 году Клецов стал участником российской пропагандистской программы на телеканале "Новороссия ТВ". Он был внесен в "Миротворец", а после поднятия скандала снял свою кандидатуру с местных выборов.

В комментарии журналистам экс-кандидат заявил, что ему пришлось использовать любые возможности и информационные площадки, чтобы быть услышанным и чтобы донести до обеих сторон конфликта призыв о мирных переговорах и прекращении огня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне было важно вести переговоры с кем угодно, даже с чертом, но я стремился сохранить жизни украинцев", – сказал Клецов.

В эфире "Новороссия ТВ" он выступал как лидер некоей организации "Люди мира". По данным сайта "Миротворец", эта инициатива выступает за "мир любой ценой".

На странице политика в волонтерской базе указывается, что он является пособником террористов и российских оккупантов.

"В январе 2015 года приступил к проведению митингов, направленных на срыв мобилизации в ВС Украины.

Основные подставные мотивы, раскручиваемые российской пропагандой в Украине: "мир любой ценой", "Украина должна сложить оружие и договариваться с Россией", – сказано в тексте на "Миротворце".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Егор Клецов называл войну с РФ "внутренним конфликтом", организовывал акции "примирения сторон вооруженного гражданского конфликта в Украине".