МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в выборы на Закарпатье: детали скандала

В день голосования на местных выборах в Украине 25 октября венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья".

Об этом сообщается на сайте МИДа Украины. Как заявила пресс-служба, таким образом официальный Будапешт "нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела" страны и "нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы".

Министерство подчеркнуло, что Будапешт проигнорировал неоднократные призывы Киева "прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам" страны.

"Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления.

Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины", – сказано в сообщении.

В МИД также заявили, что "нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию и ее законы обречены на провал".

В чем суть агитации Венгрии

25 октября на своей странице в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал о партии "Общество венгерской культуры Закарпатья": "Я надеюсь, что как можно больше венгров проголосуют, поскольку это единственный способ гарантировать, что у них есть право голоса в формировании будущего своего сообщества".

Он добавил, что на выборы должны пойти как можно больше людей, "чтобы они не могли определиться с закарпатскими венграми без закарпатских венгров".

Сийярто добавил, что закарпатцы, находящиеся в Венгрии, могут вернуться домой, чтобы проголосовать. По решению венгерской власти, по возвращению назад их освободят от карантинных ограничений. "Пограничный переход Барабаш снова работает для облегчения транзита", – написал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков, в 20:00, был обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине.