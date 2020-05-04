Выборы на оккупированном Донбассе хотят провести уже осенью

Глава Офиса президента Андрей Ермак надеется, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут в октябре 2020 года, одновременно с выборами в других городах Украины.

Об это сказал в ходе онлайн-дискуссии Atlantic Council "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что пока что вопрос перенесения даты выборов в ОРДЛО в Офисе президента не обсуждался.

"И я очень верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе, на сегодня на неподконтрольных территориях. В целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, базируясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем для прекращения войны на Донбассе", – сказал Ермак.

Андрей Ермак eurointegration.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента намерены провернуть существенные кадровые перестановки в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.