Выборы на Хмельнитчине: "Голос" отозвал 35 членов ТИК из-за подозрения о сговоре

Партии "Слуга народа" и "Голос" заподозрили в сговоре при получении руководящих должностей в территориальных избирательных комиссиях в Хмельницкой области.

Представление от двух партий были присланы из одного компьютера, сообщается в сюжете телеканала "Прямой".

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, во время местных выборов за волеизъявлением граждан в регионе будут следить представители партий "Слуга народа", "Голос" и "Солидарность женщин Украины". Без руководящих должностей остались представители "Европейской солидарности" и "Батьківщини".

"Я за все время не помню такого, чтобы все руководящие должности в избирательных комиссиях отходили к одной партии или под крыло одной партии. Даже во время Януковича такого не было. Я могу себе представить только одно – готовят в Хмельницкой области масштабные фальсификации", – отметил нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

В свою очередь руководитель "Голоса" Кира Рудык заявила, что партия отзывает всех 35 членов ТИК. Она уточнила, что подозрение в сотрудничестве представителей политсил обоснованное и уже проводится соответствующее расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросам, проведенным Центром Разумкова и Центром SOCIS, украинцы считают реальной оппозицией к власти партию "Европейская солидарность".