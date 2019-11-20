Обсудит с Путиным: Зеленский сделал заявление о выборах на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе станут возможными только после возвращения оккупированных территорий под контроль Украины.

Это условие он озвучил в ходе брифинга в Станице Луганской, куда в среду, 20 ноября, прибыл открыть отремонтированный мост (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вопрос, который является одним из сложных, потому что из многих составляющих состоит, – это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", – сказал глава государства.

Зеленский сделал заявление о выборах на Донбассе BBC

Он пообещал поднять этот вопрос на саммите в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявлял, что выборы возможны после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными. Глава МИД Украины Вадим Пристайко также поддержал проведение выборов на Донбассе, заявив, что сейчас наблюдается оттепель между Украиной и РФ.

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