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20 ноября • обновлено в 18:12
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Обсудит с Путиным: Зеленский сделал заявление о выборах на Донбассе

1.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе станут возможными только после возвращения оккупированных территорий под контроль Украины.

Это условие он озвучил в ходе брифинга в Станице Луганской, куда в среду, 20 ноября, прибыл открыть отремонтированный мост (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вопрос, который является одним из сложных, потому что из многих составляющих состоит, это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", – сказал глава государства.

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Зеленский сделал заявление о выборах на Донбассе

Зеленский сделал заявление о выборах на Донбассе

BBC

Он пообещал поднять этот вопрос на саммите в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявлял, что выборы возможны после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными. Глава МИД Украины Вадим Пристайко также поддержал проведение выборов на Донбассе, заявив, что сейчас наблюдается оттепель между Украиной и РФ.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
Выборы на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
Вован упорно и последовательно всем доказывает, что он - дурак. Мальчик не понимает, что единственное условие Кремля - подконтрольные ему выборы, которые дадут ему подконтрольную часть территории Украины, которая будет управлять Киевом. Ничего меньше они не хотят. Мы естественно, на это не согласны. Потому никаких "договорится посередине" без капитуляции не получится. А за капитуляцию Зелю прибьют )))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Выборы только после вывода российских войск. То есть, никогда?)
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Dell Alex
Dell Alex
Pyankovsky Alexey, Ну, не то, чтобы совсем никогда, но, благодаря Зеле, не так скоро, как могло бы.быть...
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