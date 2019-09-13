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13 сентября • обновлено в 18:49
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Выборы на Донбассе: Зеленский назвал условия

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса возможны только после вывода российских войск по украинскому законодательству.

Такую позицию глава государства озвучил на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу, 13 сентября, в Киеве. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Журналисты спросили у Зеленского, будет ли сначала вывод войск, а потом выборы на Донбассе. Президент ответил: "Да. А что, может быть по-другому?"

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Зеленский назвал условие выборов на Донбассе

Зеленский назвал условие выборов на Донбассе

Корреспондент

Он также заявил, что эта тема является достаточно сложной и речь идет не об одном вопросе.

"Этот вопрос сначала обмена людей, затем разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск на всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", – пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Донбасс – это Украина, и там должны состояться выборы, однако только по украинскому законодательству. "Остальные детали и сроки обсуждать не могу", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти Украины хотят провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями временно оккупированной части Донбасса.

Экс-глава МИД Павел Климкин раскритиковал такую инициативу.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Донбасс выборы в Украине
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Федоров Федор
Федоров Федор
Значит Путину нужно ввести туда войска, чтоб ОБСЕ официально подтвердило наличие армии РФ на территории Донбасса, а потом вывести. И проводить выборы)
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Скорее всего русские согласятся вывести свои войска из Донбасса, но только после того как ОБСЕ подтвердит их присутствие))) Ну как можно вывести то, чего нет! Или Зеленский имеет ввиду, когда рак на горе свиснит)))
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