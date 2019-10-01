Выборы на Донбассе: Зеленский назвал главное условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на оккупированной части Донбасса возможно только при условии вывода российских войск.

Твердую позицию выразил он на брифинге во вторник, 1 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Формула Штайнмайера" или закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области начнет действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся выборы в соответствии с Конституцией Украины и законодательством, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что они соответствовали международным стандартам", – сказал президент.

Выборы на Донбассе: Зеленский на брифинге назвал условие

Зеленский заверил, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть".

"Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть наша. Если там будут какие-либо войска, выборов не может быть. Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера".

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