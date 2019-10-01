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1 октября • обновлено в 21:10
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Выборы на Донбассе: Зеленский назвал главное условие

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на оккупированной части Донбасса возможно только при условии вывода российских войск.

Твердую позицию выразил он на брифинге во вторник, 1 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Формула Штайнмайера" или закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области начнет действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся выборы в соответствии с Конституцией Украины и законодательством, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что они соответствовали международным стандартам", – сказал президент.

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Выборы на Донбассе: Зеленский на брифинге назвал условие

Выборы на Донбассе: Зеленский на брифинге назвал условие

Зеленский заверил, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть".

"Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть наша. Если там будут какие-либо войска, выборов не может быть. Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера".

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Темы
Выборы на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс Формула Штайнмайера
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Карпов Стас
Карпов Стас
Зеленский знает, российских войск на Донбассе нет, и его заявление является поводом для невыполнения Украиной подписанных документов
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И кто имеет полномочия сообщить, что российских войск там так нету?
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Питон Каа
Питон Каа
А вот и "задняя" включилась. Сначала согласовал "формулу Штайнмайера" - это реверанс в сторону ЕС, потом сказал, что все будет на украинских условиях - это поклон в сторону украинских нацистов. Но вот только что же в реальности будет сделано? Да ничего. Не может Зеленский ничего сделать, ни ЕС кинуть, ни нациков украинских огорчить. Так и продолжатся эти "качели" перемога-зрада-перемога-зрада... А воз и ныне там. Да и ладно, это проблемы Украины, ее война.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Питон Каа, Нацики все делают за деньги. Поэтому на их кормящую руку прикрикнут и никто не будет митинговать.
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