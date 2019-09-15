Выборы на Донбассе: Волкер пояснил важные моменты для Украины

Возвращение оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины возможно лишь после выборов.

Об этом в интервью ТСН заявил спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер. По его словам, перед выборами должна быть обеспечена безопасность для других кандидатов.

"Нужно, чтобы Россия вывела войска. Должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия. Должны быть расположены миротворцы для создания стабильности или восстановлена ​​стабильность иным образом, чтобы внедрить минские договоренности. "Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы иметь свободные выборы", - рассказал Волкер.

"Должна быть установлена безопасность прежде всего. Потом должны быть выборы и некоторые другие политические шаги, как того требуют Минские соглашения. Возвращение территорий под украинский контроль произойдет потом, когда определенные политические шаги будут сделаны", - добавил он.

Курт Волкер hvylya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в команде президента Украины уже заговорили о выборах на оккупированном Донбассе. Сам Зеленский отметил, что это возможно после вывода войск РФ из Донбасса и окончательного обмена пленными.

Глава МИД Украины также поддержал проведение выборов на Донбассе, заявив, что сейчас наблюдается оттепель между Украиной и РФ.

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