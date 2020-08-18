Выборы на Донбассе: в ЦИК запросили у силовиков информацию об угрозах

Центральная избирательная комиссия Украины попросила компетентные органы оценить, безопасно ли проводить местные выборы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей возле линии разграничения.

Соответствующие запросы направлены в Совет национальной безопасности и обороны, Службу безопасности, Национальную полицию, командующему Объединенных сил, сообщается на сайте ЦИК по итогам заседания 18 августа.

Также соответствующие обращения направлены в Донецкую и Луганскую областные военно-гражданские администрации.

Ответ в ЦИК ожидают не позднее 28 августа.

"Учитывая необходимость обеспечения возможности для граждан Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует необходимость в уточнении у компетентных органов информации относительно ситуации с безопасностью на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями", – пояснили в Центризбиркоме.

Как сообщал OBOZREVATEL, местные выборы в 10 общинах Донецкой и 8 – Луганской областей могут состояться 25 октября, но только после выводов Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций.

Ранее в ЦИК решили, что проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей является невозможным.