Выборы на Донбассе: в СНБО уточнили ряд условий

Проведение местных выборов на оккупированном Донбассе должно происходить по ряду принципиальных условий.

Как сообщил в интервью "Украинской правде" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, на сегодняшний день он не видит возможности выполнить все условия для выборов.

"Они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы", – отметил секретарь СНБО.

Также выборы должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить.

"Пока мне сложно представить такие условия", – добавил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что готов надавить на президента Украины Владимира Зеленского по вопросам Донбасса, если это "даст результат".