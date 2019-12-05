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5 декабря • обновлено в 11:41
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Выборы на Донбассе: в СНБО назвали жесткое условие

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Выборы на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса возможны только по украинским законам и присутствии отечественных и иностранных наблюдателей.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что во время совещания в Офисе Президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

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"Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может идти речи. Президент Украины перед нами поставил задачу с четким пониманием того, как мы можем закончить эту войну", – подчеркнул Данилов.

Глава СНБО надеется, что партнеры Украины помогут решить нашей стране ряд ключевых вопросов.

"Прежде всего – мы сделаем обмен пленными в формате "всех на всех", прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы", – пояснил он.

Донбасс

Донбасс

Данилов добавил, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандской формате.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский проведет еще одну закрытую встречу СНБО.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
СНБО Донбасс
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Хо Хол
Хо Хол
не пoxyй ли донбacy на твое жесткое yeбанcкое заявление, дeгенepaт?
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