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15 ноября • обновлено в 01:12
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Выборы на Донбассе: Украина в ОБСЕ поставила на место террористов "Л/ДНР"

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Главарей "Л/ДНР" нельзя допускать к организации и проведению выборов на оккупированном Донбассе.

С таким заявлением выступил постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

"Год назад, 11 ноября 2018 года Российская Федерация провела незаконные и фейковые так называемые "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины...

Они являются незаконными и нелегитимными, и они не могут быть привлечены к организации и проведению местных выборов в оккупированных районах Донбасса, которые пройдут согласно украинскому законодательству и в соответствии со стандартами ОБСЕ", – заявил Цымбалюк.

Новости
Выборы на Донбассе: Путину выдвинули жесткое условие

Евгений Цымбалюк

Евгений Цымбалюк

ukrinform

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин дерзко пригрозил Зеленскому и выдвинул требования по Донбассу, заявив, что террористы "Л/ДНР" могут вернуться на те позиции, где было проведено разведение войск.

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Темы
Выборы на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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