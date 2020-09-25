Пора снять розовые очки - Донбасс уже не супериндустриальный регион, не субъект принятия решений в стране. Он не может влиять на позицию Киева в силу того, что не представлен в Верховной Раде местными депутатами, способными активно отстаивать интересы региона, эффективно влиять на повестку дня. В правящей партии практически нет депутатов от Донбасса. А представители оппозиционных сил не имеют возможности лоббировать интересы региона, да и их общепартийная линия направлена на усугубление противостояния.

Ситуация в Донецкой области — это пересечение двух центров влияния: Кремля и Банковой. Причем, каждый из этих центров решает свои задачи. Задачи Кремля - это продолжение дестабилизации в регионе, ослабление влияния Киева. Задача Банковой — зафиксировать тот статус и ту ситуацию, которые есть сейчас.

Однако, и локальное влияние Кремля на Донбасс, и глобальное мировое, слабеет с каждым днем. Например, это хорошо видно в Беларуси: Россия уже боится каких-то радикальных шагов, сродни таких, как были предприняты в Крыму и на Донбассе. Заявление президента США Трампа об усилении санкций против России, в связи с отравлением российского оппозиционера Навального, — тоже сигнал для ослабления влияния РФ на мировую политику. С другой стороны, у Киева еще нет достаточно политических и экономических сил для того, чтобы равноценно противостоять агрессии, вернуть оккупированные территории и восстановить status qwo, по состоянию на 2014 год.

Один вопрос - где во всех этих "больших" играх обычные люди, жители донецких и луганских громад? Их делят по политическим взглядам, которые, на самом деле, не так важны, это во-первых. Во-вторых, формировались не один десяток лет и изменить их за один день или год не так-то просто. Гораздо важнее, как и чем эти люди живут каждый день. У людей есть свои цели, которые не совпадают ни с целями Киева, ни с целями Кремля: жить сегодня, сейчас, в комфортных условиях. Это нормальные, простые и понятные желания любого человека.

Да, жители Донбасса не голодают сейчас и свои естественные потребности удовлетворяют. В целом, все более-менее ровно, но регион не развивается. Отсутствие развития отдаляет Донбасс от возможности стать партнером в принятии государственных решений, а не получателем "ценных указаний" сверху.

К слову, говоря о партнерстве, нужно понимать, что речь не только о Донбассе, речь о каждой украинской громаде. Что такое органы местного самоуправления, местные советы? Это ближайший к человеку уровень власти. Задача местных советов обеспечить центры принятия решений компетентными выводами о потребностях своих громад. Только тогда общегосударственная политика приблизится к реальным нуждам людей, а, значит, и будет восприниматься ими. Сейчас этот уровень восприятия крайне низкий – 65% жителей Украины считают, что "дела страны идут в неправильном направлении". Причем, такая оценка царит повсеместно, независимо от региона. Это значит, что украинцы лишены своего права - быть услышанными там, "наверху"!

Благодаря эффективно реализованной с 2014 года стратегии децентрализации, сегодня, на самом деле, появилась масса возможностей развернуть ситуацию в сторону реальных интересов громад, в том числе, Донбасса. Например, прямая бюджетная коммуникация между объединенными громадами и центральным бюджетом. Можно пытаться влиять на территорию сверху, а можно развивать ее самостоятельно, усилиями жителей, активных граждан. Децентрализация создала возможности, законодательно отрегулированные процессы управления территориями. Раньше их не было – сейчас есть.

По сути, мы наконец-то пришли к тому, что не нужно указывать, как жить кому-то в своем городе или поселке, но и интересы соседей должны учитываться. Как говорится, "свобода одних заканчивается там, где начинается свобода других".

В свете этих процессов, выборы в Донецкой и Луганской областях достаточно критичны. Либо во власть зайдут профессиональные хозяйственники и займутся развитием территории. Либо снова зайдут популисты и регион останется тлеющим костром и разменной монетой в больших политических играх.