Выборы на Донбассе: делегации Украины и РФ отличились разными версиями

Представители Украины и России сделали разные заявления насчет проведения местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак после встречи советников глав государств "нормандской четверки" в Берлине 11 сентября сказал, что украинская сторона якобы согласилась на то, что Верховная Рада пересмотрит постановление, согласно которому выборы в ОРДЛО и аннексированном Крыму не будут проводиться.

"Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля", – сказал представитель Путина.

В свою очередь глава украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников сказал противоположное. В комментарии "РБК-Украина" он отметил, что такого обещания на встрече они не давали.

Резников добавил, что это было бы вмешательством в суверенитет украинского парламента.

"Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет", – подчеркнул вице-премьер.

При этом он отметил, что в конце июля в парламенте было зарегистрировано предложение по корректировке постановления о местных выборах и российская сторона об этом проинформирована.

"Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня, ее можно проверить на сайте ВР. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента", – сказал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 15 июля назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. При этом выборы не будут проводиться в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что в пятницу, 11 сентября, состоялась встреча советников в "нормандском формате". Стороны обсудили режим тишины на Донбассе, обмен и доступ к пленным, а также новые раунды переговоров советников президентов.

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