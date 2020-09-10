Выборы мэров в Украине: появился список кандидатов в больших городах

В Украине 25 октября состоятся местные выборы, на которых украинцы будут выбирать мэров своих городов. Предвыборная кампания уже стартовала – 5 сентября, хотя официально регистрировать кандидатов начнут с 15 до 24 сентября.

OBOZREVATEL предлагает узнать детальнее об известных и не очень претендентах на пост глав городских советов, которые баллотируются в столице страны Киеве и других крупных городах, в частности, в Харькове, Львове, Одессе и Днепре.

Что нужно знать о выборах мэров в 2020-м

Согласно Конституции Украины, голосование на местных выборах-2020 будет проходить в последнее воскресенье октября, на пятый год полномочий действующих органов власти.

А по новому Избирательному законодательству, в городах с населением от 75 тысяч человек выборы могут быть организованы в два этапа. Так, если на первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, то будет назначено повторное голосование. Во второй тур, соответственно, выйдут два претендента, которые получили наибольшую поддержку избирателей.

Список кандидатов в мэры городов Украины

Киев

Виталий Кличко – действующий городской голова столицы. В конце мая объявил, что пойдет на предстоящие выборы в Киеве и будет выдвигаться от собственной партии "УДАР". Кличко работает на посту столичного городского головы шестой год – победил с "УДАРом" на внеочередных выборах в 2014 году (56,7% голосов); в 2015-м выдвигался от БПП и одержал победу во втором туре с 64,1% голосов.

Ирина Верещук – выдвигается от партии "Слуга народа". Победила на праймериз политсилы со значительным отрывом от других претендентов, в числе которых были Александр Дубинский, Николай Тищенко и др. Верещук – народный депутат ВР IX созыва от "Слуги народа", в прошлом – глава горсовета Равы-Русской (Львовская область).

Сергей Притула – баллотируется в мэры Киева от партии "Голос". Данное решение было принято на съезде политсилы. Волонтер, шоумен и телеведущий участвовал в парламентских выборах 2019 года от "Голоса" под №30, но не прошел в ВРУ.

Выборы мэров состоятся 25 октября

Алексей Кучеренко – кандидат от партии ВО "Батькивщина". Депутат Верховной рады IX созыва. В 2000-2001 гг. возглавлял Запорожскую ОГА, министр по вопросам ЖКХ в 2007-2010 гг., основатель и глава "Союза собственников жилья".

Андрей Ильенко – идет от ВО "Свобода". Народный депутат VII и VIIІ созывов ВР по мажоритарному округу №215 (Киев). Заместитель главы ВО "Свобода". Участвовал в выборах столичного городского головы в 2014 году, занял 6 место.

Николай Томенко – баллотируется от партии "Рідна країна", которую возглавляет с 2016 года. Депутат Верховной рады IV-VIII созывов, вице-премьер в правительстве Юлии Тимошенко в 2005 году, вице-спикер парламента в 2007-м и 2008-2012 гг.

Борислав Береза – выдвигается в мэры Киева во второй раз. На выборах 2015 года занял второе место с 32,3% голосов, уступив Виталию Кличко. В 2020 году баллотируется от "ЭкоПартии". В 2014-м возглавлял информационный отдел "Правого сектора", с 2014 по 2019-й – народный депутат ВРУ VIII созыва.

Егор Фирсов – кандидат от партии "Экологическая альтернатива". Народный депутат от БПП "Солидарность" в 2014-2016 гг. Работал на должности врио главы Госэкоинспекции Украины в 2019-2020 гг.

Харьков

Геннадий Кернес – баллотируется в третий раз на пост харьковского градоначальника. Одержал победу на местных выборах в 2010 и 2015 годах. В этой избирательной кампании выдвигается от новой партии "Блок Кернеса "Успешный Харьков".

Александр Фельдман – кандидат в мэры от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Предприниматель, меценат, народный депутат IV-VI, VIII-IX созывов Верховной рады. Секретарь парламентского комитета ВР по вопросам экологической политики с 2019 года.

Алексей Кучер – выдвигается от партии "Слуга народа". Занимает должность председателя Харьковской облгосадминистрации с 5 ноября 2019 года, ранее – нардеп IX созыва ВР от "Слуги народа". Прошел в парламент по мажоритарному округу №179 (Харьковская область).

Никита Соловьев – идет на выборы от "Демократической Сокиры". Возглавляет харьковскую городскую организацию политсилы с 2019 года. Юрист, предприниматель. Участвовал в парламентских выборах 2019 по 169 округу Харьковской области, не прошел в ВР.

Игорь Черняк – баллотируется с командой "Блок Юлии Светличной "Разом". Он депутат харьковского горсовета с 2015 года, инициатор создания "Харьковского антикоррупционного центра".

Олег Абрамичев – кандидат от "Европейской солидарности". Лидер партийной организации в Харькове. Занимается волонтерской деятельностью, один из основателей "Благотворительного фонда Сергея Жадана".

Александра Нарыжная – заявила об участии в выборах мэра от партии "Голос". Глава организации "Городские реформы", архитектор-урбанист, проректор "Харьковской школы архитектуры".

Львов

Андрей Садовый – действующий мэр Львова, занимает кресло городского головы с 2006 года. Выдвигает свою кандидатуру на этот пост в четвертый раз. Основатель партии "Об’єднання "Самопоміч", баллотировался в президенты в 2019 году.

Тарас Кльофа – кандидат в мэры от партии "Слуга народа". Внефракционный депутат горсовета, до 2020 года входил во фракцию "Об’єднання "Самопоміч". Заслуженный врач Украины, замначальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

Игорь Зинкевич – баллотируется от новой львовской партии "Варта". В 2015 году принимал участие в выборах мэра от "УКРОПа", депутат Львовского горсовета, бывший сотрудник Нацполиции, основатель сообщества "Варта1" в Facebook.

Ярослав Рущишин – кандидат от партии "Голос". Депутат Верховной рады IX созыва, прошел по мажоритарному округу №117 Львовской области от "Голоса", предприниматель, общественный деятель.

Руслан Кошулинский – заявил о намерении баллотироваться в мэры Львова во второй раз. На выборах 2015-го – кандидат от ВО "Свобода", проиграл Андрею Садовому. Участвовал в президентских выборах 2019 года от объединенных националистических сил, нардеп ВР VII cозыва от ВО "Свобода".

Владимир Гирняк – выдвигается от партии "Громадянська позиція". Глава координационного совета политсилы. В 2015-2019 гг. – заместитель главы Львовского областного совета.

Олег Синютка – экс-председатель Львовского областного совета (2014 -2019 гг.), депутат Верховной рады IX созыва от партии "Европейская солидарность", член президиума и политсовета партии.

Одесса

Геннадий Труханов – мэр Одессы с 2014 года, анонсировал свое участие в выборах городского головы в 2020-м. Депутат ВР VII созыва от Партии Регионов, с 2019 года – сопредседатель политсилы "Доверяй делам".

Олег Филимонов – народный артист Украины, актер, ведущий юмористических программ "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу" и др. Его кандидатуру на пост городского головы Одессы выдвинули на съезде партии "Слуга народа".

Наталья Делиева – баллотируется от партии "Голос". Занимает пост руководителя одесской областной организации "Голоса", председатель общественной организации "Ассоциация женщин Украины "Дія", ранее возглавляла театр "Маски Шоу".

Петр Обухов – глава одесской партийной организации "Европейской солидарности", назван единственным потенциальным кандидатом в мэры во время встречи с избирателями Одессы. Предприниматель, программист, работал над интернет-проектами такси "Бонд", издания "Думская".

Эдуард Гурвиц – выдвигается от собственной партии "Блок Эдуарда Гурвица". Дважды занимал должность городского головы (1994-1998, 2005-2010 гг.). Депутат Верховной рады II, III (беспартийный), IV ("Наша Украина") и VII созывов ("УДАР").

Днепр

Борис Филатов – действующий мэр Днепра, баллотируется во второй раз. Выдвигает свою кандидатуру от партии "Пропозиция". В 2015 году участвовал в выборах от партии "УКРОП", победил во втором туре с 52,31% голосов. До избрания – депутат Верховной рады VIII созыва.

Александр Вилкул – идет на выборы с "Блоком "Украинская перспектива" (официально еще не подтвердил свое выдвижение в мэры). Принимал участие в борьбе за кресло городского головы на прошлых выборах от "Оппозиционного блока", проиграл Филатову. Глава Днепропетровской ОГА в 2010-2012 гг., вице-премьер (2012-2014 гг.).

Сергей Рыженко – кандидат от "Слуги народа", депутат областного совета, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы. В 2010-2011 гг. – глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Игорь Куличенко – баллотируется от политсилы "Наш край". Занимал пост городского головы Днепра с 2000 по 2014 год, переизбирался трижды. Экс-президент Ассоциации городов Украины.

Сергей Никитин – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" на предстоящих выборах. Юрист, депутат городского совета, глава фракции "За жизнь", руководитель Днепровской партийной организации ОПЗЖ.

Загид Краснов – лидер общественной организации "Громадська сила". Предприниматель, общественный активист. Депутат городского совета Днепра с 2015 года, член комиссии горсовета по вопросам этики, материнства и партнерских отношений.

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