Выборы мэра и горсовета Винницы: появились результаты экзитпола

Дарья Дурова Политика 22:09, 25.10.2020 Обновлено: 22:26, 25.10.2020

В Виннице на выборах мэра города лидирует Сергей Моргунов ("Украинская стратегия Гройсмана").

Как свидетельствуют результаты экзитпола программы "Свобода слова Савика Шустера", проведенные компанией Liberty Report, он набрал 66%.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

1. Сергей Моргунов, "Украинская стратегия Гройсмана" – 66%;

2. Сергей Кудлаенко, "Европейская солидарноть" – 11,87%;

3. Сергей Борзов, "Слуга народа" – 9%;

4. Вячеслав Узелков, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,68%;

5. Александра Устинова, "Голос" – 3,66%;

6. Наталья Солейко, ВО "Батькивщина" – 2,83%;

7. Сергей Кармалита, самовыдвижение – 1,23%;

8. Ирина Котова, "Наш край" – 0,49%;

9. Валентин Щекотунов, самовыдвижение – 0,16%

10. Валентин Юзва, самовыдвижение – 0%.

Выборы городского главы Винницы

Что касается результатов выборов в горсовет Винницы, то, по результатам экзитпола, больше всего голосов набирает партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%.

Опросы показали следующие результаты:

1. "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%

2. "Европейская солидарность" – 12,00%

3. "Слуга народа" – 11,58%

4. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,64%

5. ВО "Батькивщина" – 3,92%

6. "Голос" – 2,72%

7. "Сила и честь" – 2,60%

8. "Партия винничан" – 2,18%

9. ВО "Свобода" – 1,48%

10. "За будущее" – 1,48%

11. "Партия Шария" – 1,40%

12. "Радикальная Партия Олега Ляшко" – 0,78%

13. "Воля" – 0,78%

14. "Движение справедливости" – 0,74%

15. "Народный Рух Украины" – 0,70%

16. "Адвокат" – 0,70%

17. "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью" – 0,45%

18. "Наш край" – 0,29%.

Выборы в горсовет

Дополняется...

Комментировать
Политика

Смотрите также

Философско-эмоциональное, или Вова, иди с миром

Украина перешла на зимнее время

Появились первые результаты опроса Зеленского: экзитпол группы "Рейтинг"

В Италии – рекорд по числу больных COVID-19: страну охватили протесты против карантина. Фото и видео

Опрос Зеленского: в Киеве голосуют по несколько раз, участвуют дети и иностранцы