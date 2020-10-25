Выборы мэра и горсовета Винницы: появились результаты экзитпола
В Виннице на выборах мэра города лидирует Сергей Моргунов ("Украинская стратегия Гройсмана").
Как свидетельствуют результаты экзитпола программы "Свобода слова Савика Шустера", проведенные компанией Liberty Report, он набрал 66%.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
1. Сергей Моргунов, "Украинская стратегия Гройсмана" – 66%;
2. Сергей Кудлаенко, "Европейская солидарноть" – 11,87%;
3. Сергей Борзов, "Слуга народа" – 9%;
4. Вячеслав Узелков, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4,68%;
5. Александра Устинова, "Голос" – 3,66%;
6. Наталья Солейко, ВО "Батькивщина" – 2,83%;
7. Сергей Кармалита, самовыдвижение – 1,23%;
8. Ирина Котова, "Наш край" – 0,49%;
9. Валентин Щекотунов, самовыдвижение – 0,16%
10. Валентин Юзва, самовыдвижение – 0%.
Что касается результатов выборов в горсовет Винницы, то, по результатам экзитпола, больше всего голосов набирает партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%.
Опросы показали следующие результаты:
1. "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%
2. "Европейская солидарность" – 12,00%
3. "Слуга народа" – 11,58%
4. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,64%
5. ВО "Батькивщина" – 3,92%
6. "Голос" – 2,72%
7. "Сила и честь" – 2,60%
8. "Партия винничан" – 2,18%
9. ВО "Свобода" – 1,48%
10. "За будущее" – 1,48%
11. "Партия Шария" – 1,40%
12. "Радикальная Партия Олега Ляшко" – 0,78%
13. "Воля" – 0,78%
14. "Движение справедливости" – 0,74%
15. "Народный Рух Украины" – 0,70%
16. "Адвокат" – 0,70%
17. "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью" – 0,45%
18. "Наш край" – 0,29%.
Дополняется...