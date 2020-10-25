Выборы мэра и горсовета Винницы: появились результаты экзитпола
В Виннице на выборах мэра города лидирует Сергей Моргунов ("Украинская стратегия Гройсмана").
Как свидетельствуют результаты экзитпола программы "Свобода слова Савика Шустера", проведенные компанией Liberty Report, он набрал 66%.
На втором месте, согласно ответов респондентов, Сергей Кудлаенко ("Европейская Солидарность") с 11,87%.
Что касается результатов выборов в горсовет Винницы, то, по результатам экзитпола, больше всего голосов набирает партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%.
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