Выборы мэра и горсовета Винницы: появились результаты экзитпола

В Виннице на выборах мэра города лидирует Сергей Моргунов ("Украинская стратегия Гройсмана").

Как свидетельствуют результаты экзитпола программы "Свобода слова Савика Шустера", проведенные компанией Liberty Report, он набрал 66%.

На втором месте, согласно ответов респондентов, Сергей Кудлаенко ("Европейская Солидарность") с 11,87%.

Что касается результатов выборов в горсовет Винницы, то, по результатам экзитпола, больше всего голосов набирает партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%.

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