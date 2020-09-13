Выборы мэра в Одессе 2020: основные кандидаты и биографии

25 октября 2020 года в Одессе, как и в других городах Украины, пройдут местные выборы. Конкуренцию в них действующему мэру, Геннадию Труханову, могут составить Олег Филимонов от "Слуги народа", Наталья Делиева от партии "Голос", Петр Обухов от "Европейской солидарности" и другие.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о том, кто может возглавить город, а также о том, что известно об основных кандидатах.

Геннадий Труханов

Народный депутат Верховной Рады VII cозыва от "Партии Регионов", с 2019 года – сопредседатель политсилы "Доверяй делам". Действующий мэр Одессы, руководит городом с мая 2014 года. Тогда на досрочных выборах он набрал 43,49% голосов, а в ноябре 2015-го был переизбран с 51,3%.

В начале года Труханов заявил о планах идти на второй срок. "Конечно, буду баллотироваться и выиграю, у них нет шансов", – в частности, сказал он. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая – 2 июня 2020 года, Труханова на выборах готовы поддержать 48,7% среди тех, кто определился.

Геннадий Труханов руководит Одессой с мая 2014 года Facebook Геннадия Труханова

Олег Филимонов

Народный артист Украины, актер, ведущий юмористических программ, в частности, "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу". Кандидатуру Филимонова на пост городского головы Одессы выдвинули на съезде партии "Слуга народа" 31 августа 2020 года.

"Впервые мэр не будет воевать с губернатором, а губернатор с президентом. Одесса последние годы постоянно что-то теряет. Уходит дух одесского двора. Одесса становится городом выходного дня. Необходимо поменять стратегию видения этого города. И я собрал команду, которая позволит это сделать", – сказал он на съезде.

Олег Филимонов идет на выборы мэра Одессы от партии "Слуга народа" Фото: Facebook Олега Филимонова

Наталья Делиева

Кандидат в мэры Одессы от "Голоса" Наталья Делиева является руководителем областной организации партии, главой общественной организации "Ассоциация женщин Украины "Дия" и директором "Первого благотворительного театрального фонда".

Ранее также была директором и продюсером театра "Маски Шоу". Делиева – родственница известного комика из "Масок" Георгия Делиева (жена брата).

Наталья Делиева – родственница известного комика из "Масок шоу" Георгия Делиева Фото: Facebook Натальи Делиевой

Петр Обухов

Глава местной партийной организации "Европейской солидарности" Петр Обухов был назван единственным потенциальным кандидатом в мэры во время встречи с избирателями Одессы в июле 2020 года.

О кандидате известно, что в 2004 году он победил на Всеукраинской олимпиаде по информатике, имеет диплом магистра прикладной математики Одесского национального университета имени Мечникова (2006). Предприниматель, общественный активист, программист, работал над интернет-проектами такси "Бонд", издания "Думская".

Петр Обухов – предприниматель, общественный активист, программист Фото: Facebook Петра Обухова

Эдуард Гурвиц

Депутат Верховной рады II, III созыва (самовыдвиженец), IV (по списку блока "Наша Украина") и VII созывов (по списку партии УДАР). Городской голова Одессы с 1994 по 1998 и с 2005 по 2010 год.

На местных выборах 2020 года выдвигается от собственной партии "Блок Эдуарда Гурвица" (ранее называлась "За краще життя", затем – "Єдність та розвиток"). "Я, как уже неоднократно заявлял, обязательно приму участие в этих выборах. Без малейшей уверенности в себе, но и без малейших сомнений", – сказал он еще в 2019 году.

Эдуард Гурвиц уже дважды избирался мэром Одессы Фото: Facebook Эдуарда Гурвица

Другие кандидаты

Побороться за пост мэра Одессы может также бывший "регионал" Сергей Кивалов, который сейчас возглавляет "Украинскую морскую партию". Так, на прошлых выборах в Верховную Раду он баллотировался по мажоритарному округу в Одессе, но проиграл кандидату от "Слуги народа".

Кроме того, еще не определились со своими кандидатами парламентские партии ОПЗЖ и БЮТ. Так, от "Оппозиционной платформы – за жизнь" вероятным претендентом называют народного депутата Татьяну Плачкову. Что касается "Батькивщины", партия пока не сильно активизировалась в городе, однако, по мнению экспертов, еще вполне может заявить о себе.

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