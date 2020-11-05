Выборы мэра в Черкассах продемонстрировали борьбу прошлого с будущим, – лидер "Голоса"

Лидер партии "Голос" Кира Рудык заявила, что город Черкассы во время местных выборов стал главной ареной борьбы прошлого с будущим.

Такое убеждение Рудык высказала на своей странице в Facebook. По ее словам, в городе сошлись действующий мэр Анатолий Бондаренко, которого она назвала "представителем старой коррупционной системы", и IT-предприниматель, кандидат от "Голоса" Виктор Евпак, что "бросил этой системе вызов". Оба они вышли во второй тур.

"Виктор имеет более чем реальные шансы победить "местного князька", который загнал город в экономическую и социальную депрессию", – прокомментировали Рудик шансы во втором туре ее сопартийца.

По ее словам, Виктор Евпак – человек нового поколения. "Прогрессивный молодой человек, успешный ИТ-шник, опытный управленец. Он представитель новой политической элиты, который придет в город с абсолютно новым мировоззрением и типом управления", – рассказала лидер "Голоса" о кандидате в мэры Черкасс.

Она отметила оказании сопротивления от старой коррупционной системы, вспомнив о "привычных методах": подкупе, запугивании и провокациях.

"Для всех участников выборов это стало настоящим шоком. Мы уже успели привыкнуть к демократическим выборам. Поэтому логично, что во втором туре все политические силы, кроме мэрских "Майбаха", объединились и заявили о поддержке Виктора Евпака. Теперь очень важно, чтобы и Черкассы 22 ноября сделали совместный и правильный выбор. Этот выбор имеет большое значение не только для Черкасс. С надеждой на город сейчас смотрит вся страна. Проевропейские ценности и бескомпромиссность в борьбе с коррупцией – приоритеты партии "Голос" на выборах", – резюмировала политик.

Напомним, что ранее редакция издания OBOZREVATEL решила пообщаться с новым фаворитом избирательной кампании в Черкассах, кандидатом на должность городского головы от партии "Голос" Виктором Евпаком.