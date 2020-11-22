Выборы мэра Ужгорода: объявлены предварительные результаты

Юрий Сергиенко Политика 23:59, 22.11.2020 Обновлено: 00:07, 23.11.2020

На выборах мэра Ужгорода побеждает действующий глава города Богдан Андреев.

Об этом заявила глава Ужгородской территориальной избирательной комиссии Руслана Куберка, передает "Сегодня". Отмечается, что уже проведен параллельный подсчет 91,30% голосов.

Богдан Андреев.
24tv.ua

Так, Андреев набирает 51,4%, а его соперник – кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей – 46,19%.

Виктор Щадей.
zaxid.net

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель от партии "СН" Щадей и действующий мэр Ужгорода Андреев вышли во второй тур по результатам выборов 25 октября.

Также в горсовет тогда прошли партии "Слуга народа", ВО "Батьківщина", "Родное Закарпатье", "Европейская Солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "КМКС – Партия Венгров Украины" и "За майбутнє".

Комментировать
Политика

Смотрите также

Во Львове умерший 28-летний мужчина стал донором для трех пациентов. Фото

Зеленский уволил председателя Черниговской РГА, который погорел на взятке

Шмыгаль обсудил введение локдауна в Украине с мэрами

Трамп заявил о "сотнях тысяч мошеннических голосов" на выборах в США

Власть провоцирует народ на столкновение