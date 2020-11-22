Выборы мэра Ужгорода: объявлены предварительные результаты
На выборах мэра Ужгорода побеждает действующий глава города Богдан Андреев.
Об этом заявила глава Ужгородской территориальной избирательной комиссии Руслана Куберка, передает "Сегодня". Отмечается, что уже проведен параллельный подсчет 91,30% голосов.
Так, Андреев набирает 51,4%, а его соперник – кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей – 46,19%.
Как сообщал OBOZREVATEL, представитель от партии "СН" Щадей и действующий мэр Ужгорода Андреев вышли во второй тур по результатам выборов 25 октября.
Также в горсовет тогда прошли партии "Слуга народа", ВО "Батьківщина", "Родное Закарпатье", "Европейская Солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "КМКС – Партия Венгров Украины" и "За майбутнє".