Выборы мэра Полтавы: обнародованы результаты опроса СМИ

Во втором туре выборов в Полтаве побеждает кандидат от "Слуги народа" Сергей Иващенко. Кандидат от"За майбутнє" Александр Мамай занимает второе место.

Такие данные опроса предоставило издание Полтавщина. За Иващенко проголосовало 41,6% избирателей, за Мамая –32,1%.

Как известно, в первом туре выборов мэра Полтавы, который состоялся 25 октября, победил Мамай, получив поддержку 30,6% избирателей. Однако полученного результата не хватило для окончательной победы. Иващенко в первом туре поддержали 17,71% избирателей.

Напомним, что в воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов – 2020 Повторное голосование назначено в 11 городах. В частности, жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянская, Никополя, Ровно, Ужгорода и Черкасс выбирают одного из двух кандидатов, которые не смогли получить безоговорочную победу в первом туре. OBOZREVATEL следит на развитием событий онлайн.

Второй тур местных выборов

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября состоялось повторное голосование на выборах городского головы в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область).