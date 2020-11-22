Выборы мэра Николаева: обнародованы результаты экзит-пола

Во втором туре выборов в Николаеве побеждает действующий мэр города Александр Сенкевич. Кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка занимает второе место.

Такие данные экзит-пола предоставило издание НикВести. За Сенкевича проголосовало 61,6% избирателей, за Чайку –38,4%.

Как известно, в первом туре выборов мэра Николаева, который состоялся 25 октября, победил Сенкевич, получив поддержку 39% избирателей. Однако полученного результата не хватило для окончательной победы. Чайку в первом туре поддержали 29,3% избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября состоялось повторное голосование на выборах городского головы в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область).