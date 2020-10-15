Выборы мэра Львова: Синютка догоняет в рейтинге Садового

Больше нет никаких сомнений, что именно эти два политика разыграют главный пост Львова во втором туре мэрских выборов, причем дистанция между ними сокращается до минимума.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных исследований Socis.

Так, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы городского головы Львова, 30,4% украинцев отдали бы свой голос за действующего мэра Андрея Садового, лидера партии "Самопоміч". В то же время 24,1% львовян хотят видеть мэром города народного депутата от "Европейской солидарности" Олега Синютку.

Данные опроса Центра социальных исследований Socis

Среди тех львовян, которые точно решили идти на выборы, 39% будут голосовать за действующего мэра Андрея Садового.

Еще 30,8% граждан готовы отдать свои голоса за Олега Синютку.

Данные опроса Центра социальных исследований Socis

Интересны также ответы на следующие вопросы. За утверждение, что "Андрей Садовый много сделал для Львова, и важно, чтобы он продолжил свою работу" проголосовало лишь 26,9% опрошенных. А за то, что "он много сделал для города, но его пора сменить" – 38,3% респондентов.

То есть за то, что нужно менять мэра, выступает на 12% больше горожан, чем за то, чтобы оставить его в должности. Это четко демонстрирует то, о чем говорят на протяжении всей кампании: Львов устал от Андрея Садового и ищет ему альтернативу. Сейчас ею, согласно результатам опроса, является Олег Синютка.

Исследование было проведено во всех административно-территориальных районах города и в населенных пунктах, входящих во Львовский городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение на районы. Всего было опрошено 2000 респондентов.