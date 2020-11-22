Выборы мэра Львова: обнародованы результаты экзит-пола

Во втором туре выборы городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый ("Самопомич"), а кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка занимает второе место.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола "Студии Савика Шустера", проведенного компанией Liberty Report и обнародованного 22 ноября после окончания голосования. За Садового проголосовало 62,8% избирателей, за Синютку – 37,2%

Как известно, в первом туре выборов мэра Львова, который состоялся 25 октября, победил Садовый, получив поддержку чуть более 40% избирателей. Однако полученного результата не хватило для окончательной победы. Синютку в первом туре поддержали чуть более 31% избирателей.

Как сообщал "Обозреватель", 15 ноября состоялось повторное голосование на выборах городского головы в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область).

О том, как прошел второй тур выборов городских голов 22 ноября в других городах, читайте здесь.