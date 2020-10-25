Выборы мэра Киева: результаты экзит-полов
Мэра Киева, по результатам местных выборов 25 октября 2020 года, не удалось выбрать в первом туре.
Об этом свидетельствуют итоги экзит-полов, которые предоставил Савик Шустер и "Рейтинг".
Голоса избирателей по данным Шустера распределились следующим образом:
1. Виталий Кличко, "УДАР Виталия Кличко" 45.93%
2. Александр Попов, "Оппозиційна платформа - За життя" 9.62%
3. Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8.53%
4. Алексей Кучеренко, ВО "Батькивщина" – 7.82%
5. Сергей Притула, "Голос" – 7.27%
Остальные кандидаты набрали менее 5%.
Всего на выборах мэра Киева было зарегистрировано 20 кандидатов.
Согласно данным экзит-пола социологичной группы "Рейтинг" кандидаты набрали следующее количество голосов:
Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о кандидатах в мэры Киева: список и биографии.