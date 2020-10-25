Выборы мэра Киева: результаты экзит-полов

Анна Паскевич Политика 20:08, 25.10.2020 Обновлено: 21:04, 25.10.2020

Мэра Киева, по результатам местных выборов 25 октября 2020 года, не удалось выбрать в первом туре.

Об этом свидетельствуют итоги экзит-полов, которые предоставил Савик Шустер и "Рейтинг".

Голоса избирателей по данным Шустера распределились следующим образом:

1. Виталий Кличко, "УДАР Виталия Кличко" 45.93%

2. Александр Попов, "Оппозиційна платформа - За життя" 9.62%

3. Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8.53%

4. Алексей Кучеренко, ВО "Батькивщина" – 7.82%

5. Сергей Притула, "Голос" – 7.27%

Остальные кандидаты набрали менее 5%.

Всего на выборах мэра Киева было зарегистрировано 20 кандидатов.

Согласно данным экзит-пола социологичной группы "Рейтинг" кандидаты набрали следующее количество голосов:

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о кандидатах в мэры Киева: список и биографии.

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