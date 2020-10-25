Выборы мэра Киева: результаты экзит-полов
Мэра Киева по результатам местных выборов 25 октября 2020 года не удалось выбрать в первом туре.
Об этом свидетельствуют итоги экзит-пола, который предоставил Савик Шустер.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
1. Виталий Кличко, "УДАР Виталия Кличко" 45.93
2. Александр Попов, "Оппозиційна платформа - За життя" 9.62
3. Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8.53
4. Алексей Кучеренко, ВО "Батькивщина" – 7.82
5. Сергей Притула, "Голос" – 7.27
Остальные кандидаты набрали менее 5%.
Всего на выборах мэра Киева было зарегистрировано 20 кандидатов.
Согласно данным экзит-пола социологичной группы "Рейтинг" кандидаты набрали следующее количество голосов:
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