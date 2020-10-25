Выборы мэра Киева: результаты экзит-полов

Мэра Киева по результатам местных выборов 25 октября 2020 года не удалось выбрать в первом туре.

Об этом свидетельствуют итоги экзит-пола, который предоставил Савик Шустер.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

1. Виталий Кличко, "УДАР Виталия Кличко" 45.93

2. Александр Попов, "Оппозиційна платформа - За життя" 9.62

3. Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8.53

4. Алексей Кучеренко, ВО "Батькивщина" – 7.82

5. Сергей Притула, "Голос" – 7.27

Остальные кандидаты набрали менее 5%.

Всего на выборах мэра Киева было зарегистрировано 20 кандидатов.

Согласно данным экзит-пола социологичной группы "Рейтинг" кандидаты набрали следующее количество голосов:

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о кандидатах в мэры Киева: список и биографии.