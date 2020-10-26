В Тернополе мэр переизбрался с результатом Зеленского: данные экзитпола
Предварительно, нынешний глава Тернополя может победить с около 73% голосов
Он довольно сильно вырвался вперед – кандидат, который вышел на второе место, получает всего около 7%
На местных выборах в Тернополе среди кандидатов в мэры лидирует действующий глава города Сергей Надал (около 73%), а в горсовет могут пройти около пяти партий.
Такие данные опубликованы по итогам экзитполов, которые заказало местное издание "20 минут". Предварительно, мэр Тернополя выбран уже в первом туре.
Опрос избирателей показал такое распределение голосов:
Сергей Надал ("Свобода") – 72,3%;
Иван Сороколет ("Сила людей") – 7,23%;
Виктор Овчарук ("Европейская Солидарность") – 6,73%"
Леонид Бицюра – ("Батькивщина") – 4,99%;
Виктор Гевко ("Слуга народа") – 4,49%;
Ирина Яремчук ("Галицкая партия") – 2,49%;
Владимир Барна ("Радикальная партия Олега Ляшко") – 1,25%;
Игорь Сцибайло – ("Варта") – 0,75%;
Александр Станько – ("Хвиля") – 0,5%;
Александр Кравчук (ОПЗЖ) – 0,25%.
Отметим, Надал показал похожий результат, что и Владимир Зеленский во втором туре выборов президента в 2019 году. Тогда нынешний украинский глава получил 73,22% голосов.
Что касается голосования за депутатов горсовета, результаты следующие:
"Свобода" – 43,7%;
"Европейская Солидарность" – 22,44%;
"Слуга Народа" – 5,73%;
"Порядок. Ответственность. Справедливость" – 5,24%;
"Сила Людей" – 4,99%;
"Голос" – 4,25%;
"За майбутнє" – 3,49%;
"Батькивщина" – 3%;
"Украинская Галицкая партия" – 3%;
"Правый сектор" – 1%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 1%;
"Доверие" – 0,74%;
"Республиканская платформа" – 0,5%;
"Сила и Честь" – 0,5%;
"Радикальная партия Олега Ляшко" – 0,24%;
"УДАР" – 0%;
"Хвиля" – 0%;
"Наш Край" – 0%;
"Патриот" – 0%.
Предварительные результаты голосования в других городах можно посмотреть по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента заявили, что предвыборная кампания в Украине, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали демократическим стандартам и действующему законодательству.