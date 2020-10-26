В Тернополе мэр переизбрался с результатом Зеленского: данные экзитпола

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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  • Предварительно, нынешний глава Тернополя может победить с около 73% голосов

  • Он довольно сильно вырвался вперед – кандидат, который вышел на второе место, получает всего около 7%

Местные выборы-2020

На местных выборах в Тернополе среди кандидатов в мэры лидирует действующий глава города Сергей Надал (около 73%), а в горсовет могут пройти около пяти партий.

Такие данные опубликованы по итогам экзитполов, которые заказало местное издание "20 минут". Предварительно, мэр Тернополя выбран уже в первом туре.

Опрос избирателей показал такое распределение голосов:

  • Сергей Надал ("Свобода") – 72,3%;

  • Иван Сороколет ("Сила людей") – 7,23%;

  • Виктор Овчарук ("Европейская Солидарность") – 6,73%"

  • Леонид Бицюра – ("Батькивщина") – 4,99%;

  • Виктор Гевко ("Слуга народа") – 4,49%;

  • Ирина Яремчук ("Галицкая партия") – 2,49%;

  • Владимир Барна ("Радикальная партия Олега Ляшко") – 1,25%;

  • Игорь Сцибайло – ("Варта") – 0,75%;

  • Александр Станько – ("Хвиля") – 0,5%;

  • Александр Кравчук (ОПЗЖ) – 0,25%.

Отметим, Надал показал похожий результат, что и Владимир Зеленский во втором туре выборов президента в 2019 году. Тогда нынешний украинский глава получил 73,22% голосов.

Что касается голосования за депутатов горсовета, результаты следующие:

  • "Свобода" – 43,7%;

  • "Европейская Солидарность" – 22,44%;

  • "Слуга Народа" – 5,73%;

  • "Порядок. Ответственность. Справедливость" – 5,24%;

  • "Сила Людей" – 4,99%;

  • "Голос" – 4,25%;

  • "За майбутнє" – 3,49%;

  • "Батькивщина" – 3%;

  • "Украинская Галицкая партия" – 3%;

  • "Правый сектор" – 1%;

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 1%;

  • "Доверие" – 0,74%;

  • "Республиканская платформа" – 0,5%;

  • "Сила и Честь" – 0,5%;

  • "Радикальная партия Олега Ляшко" – 0,24%;

  • "УДАР" – 0%;

  • "Хвиля" – 0%;

  • "Наш Край" – 0%;

  • "Патриот" – 0%.

Предварительные результаты голосования в других городах можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента заявили, что предвыборная кампания в Украине, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали демократическим стандартам и действующему законодательству.

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