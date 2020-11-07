Выборы мэра Херсона: объявлено, кто вышел во второй тур

Мирослав Семенюк Политика 13:40, 7.11.2020 Обновлено: 13:41, 7.11.2020

Во второй тур выборов городского головы Херсона вышли Игорь Колихаев и Владимир Сальдо.

Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на протокол Херсонской городской территориальной избирательной комиссии, за Колихаева проголосовали 22 777 избирателей (30,75%), а Сальдо набрал 17,09% (12 660 голосов).

Второй тур выборов Херсонского городского головы состоится 15 ноября.

Вместе с тем в Херсонский горсовет прошли 5 партий:

  • партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить" – 23,9%;

  • ОПЗЖ – 14,5%;

  • "Слуга народа" – 13,01%;

  • партия "Блок Владимира Сальдо" – 11,75%;

  • "Европейская солидарность" – 8,58%.

Остальные 16 партий, участвовавших в выборах, не набрали необходимых 5% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.

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