Выборы мэра Херсона: объявлено, кто вышел во второй тур
Во второй тур выборов городского головы Херсона вышли Игорь Колихаев и Владимир Сальдо.
Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на протокол Херсонской городской территориальной избирательной комиссии, за Колихаева проголосовали 22 777 избирателей (30,75%), а Сальдо набрал 17,09% (12 660 голосов).
Второй тур выборов Херсонского городского головы состоится 15 ноября.
Вместе с тем в Херсонский горсовет прошли 5 партий:
партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить" – 23,9%;
ОПЗЖ – 14,5%;
"Слуга народа" – 13,01%;
партия "Блок Владимира Сальдо" – 11,75%;
"Европейская солидарность" – 8,58%.
Остальные 16 партий, участвовавших в выборах, не набрали необходимых 5% голосов.
Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.