Выборы мэра Херсона: объявлено, кто вышел во второй тур

Во второй тур выборов городского головы Херсона вышли Игорь Колихаев и Владимир Сальдо.

Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на протокол Херсонской городской территориальной избирательной комиссии, за Колихаева проголосовали 22 777 избирателей (30,75%), а Сальдо набрал 17,09% (12 660 голосов).

Второй тур выборов Херсонского городского головы состоится 15 ноября.

Вместе с тем в Херсонский горсовет прошли 5 партий:

партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить" – 23,9%;

ОПЗЖ – 14,5%;

"Слуга народа" – 13,01%;

партия "Блок Владимира Сальдо" – 11,75%;

"Европейская солидарность" – 8,58%.

Остальные 16 партий, участвовавших в выборах, не набрали необходимых 5% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.