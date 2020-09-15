Выборы мэра Днепра 2020: кандидаты, биографии и рейтинги

В Днепре 25 октября 2020 года, как и в других городах Украины, состоятся местные выборы. Действующий мэр города Борис Филатов баллотируется во второй раз, а его потенциальными конкурентами являются Александр Вилкул, Загид Краснов, Сергей Рыженко, Иван Куличенко, Сергей Никитин и другие.

OBOZREVATEL предлагает узнать, кто они и какие шансы имеют на победу.

Борис Филатов

Депутат Верховной рады VIII созыва, действующий мэр Днепра Борис Филатов баллотируется во второй раз. В 2015 году он участвовал в выборах от партии "УКРОП", победив во втором туре с 52,31% голосов.

В 2020 году Филатов выдвигает свою кандидатуру от партии "Пропозиция". Планы идти на второй срок политик ранее объяснил желанием закончить начатое. "Есть очень многие проекты, которые я бы хотел закончить при своей второй каденции. Например, то же метро, которое я столкнул с мертвой точки. Там 24 года вообще никто ничего не делал. Нам достался город в ужасном состоянии. Сейчас этот ржавый паровоз удалось разогнать и придать ему динамику. Хотелось бы, чтобы он доехал до финиша с достойным результатом", – сказал он в эфире 34 канала в 2019 году.

Борис Филатов в 2015 году победил в выборах мэра Днепра от партии "УКРОП" Фото: Facebook Бориса Филатова

Александр Вилкул

Народный депутат Украины V, VI и VIII созывов, член "Партии регионов" (2003-2014), "Оппозиционного блока" (с 2014), вице-премьер-министр Украины (2012-2014), глава Днепропетровской облгосадминистрации (2010-2012).

На местные выборы 2020 года в Днепре идет с "Блоком "Украинская перспектива" (официально еще не подтвердил свое выдвижение). "Вместе с вами мы наведем порядок, восстановим промышленность и вернем людям уверенность в будущем", – пообещал экс-"регионал" на своей странице в Facebook.

Как известно, Вилкул участвовал и в прошлых выборах мэра Днепра – от "Оппоблока", проиграв тогда Филатову.

Александр Вилкул участвовал и в прошлых выборах мэра Днепра, проиграв тогда Филатову Фото: Facebook Александра Вилкула

Сергей Рыженко

Кандидат от "Слуги народа", депутат областного совета, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. В 2010-2011 годах – глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

На выборах президента 2019 года был доверенным лицом Петра Порошенко в одном из округов Днепропетровской области. Также он входил во фракцию "Блок Петра Порошенко" в облсовете.

Сергей Рыженко – главный врач больницы имени Мечникова Фото: Facebook Сергея Рыженко

Иван Куличенко

Экс-мэр Днепра (2000-2014, переизбирался трижды), экс-президент Ассоциации городов Украины идет на местные выборы вместе с партией "Наш край".

"Это политическая сила, которая занимает третье место в Украине по представительству в органах местного самоуправления. В этой силе есть опыт, молодость и дерзость, чтобы двигать важные процессы как в Днепре, так и Украине. Мы не хотим кого-то критиковать и что-то требовать. Мы хотим предлагать и делать это вместе", – заявил Куличенко во время пресс-конференции 1 сентября.

Иван Куличенко трижды переизбирался в мэры Днепра Фото: Facebook Ивана Куличенко

Сергей Никитин

Юрист, депутат городского совета, глава фракции "За життя", руководитель Днепровской партийной организации "Оппозиционной платформы – За життя", баллотируется на предстоящих выборах от этой партии.

"Мы берем на себя ответственность за наши действия и проекты, чтобы реализовать их в рамках всего города. И наша команда депутатов, и я, как кандидат в мэры, уверены, что вместе мы сделаем Днепр современным мегаполисом, которым будет гордиться каждый горожанин", – цитирует обращение Никитина его пресс-служба.

Сергей Никитин баллотируется от "Оппозиционной платформы – За життя" Фото: Facebook Сергея Никитина

Загид Краснов

Предприниматель, общественный активист, лидер общественной организации "Громадська сила". Депутат городского совета Днепра с 2015 года, член комиссии горсовета по вопросам этики, материнства и партнерских отношений.

"Теперь наш черед сделать шаг вперед. Нет того, что не по силам жителям Днепра. Мы можем все. Если все – как один! Потому, что город у нас один на всех. И мы его любим! Давайте объединимся вокруг этой любви и сделаем город сильнее и красивее", – написал кандидат в своем Facebook в честь дня города.

Загид Краснов – депутат городского совета Днепра с 2015 года Фото: Facebook Загида Краснова

Рейтинг кандидатов в мэры Днепра

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-17 августа среди 1 тысячи респондентов, кандидаты в мэры Днепра имеют следующие шансы на местных выборах 2020:

Борис Филатов – 48,5%

Александр Вилкул – 14,9%

Загид Краснов – 13,4%

Сергей Рыженко – 7%

Геннадий Гуфман – 7,6%

Глеб Прыгунов – 1,5%

Мгер Куюмчан – 1,1%

Дмитрий Погребов – 0,4%

Артем Романюков – 0,3%.

При этом, согласно опросу, во втором туре Борис Филатов также одержал бы победу во всех смоделированных парах кандидатов:

Филатов (57%) – Вилкул (23%),

Филатов (60%) – Рыженко (17%),

Филатов (61%) – Гуфман (16%).

Подобным образом выглядят и результаты телефонного опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" среди 1,2 тысяч жителей Днепра в период 27 июня – 7 июля 2020 года:

Борис Филатов – 43%

Александр Вилкул – 15,1%

Загид Краснов – 14,6%

Максим Бужанский – 14%

Иван Куличенко – 4,3%

Глеб Прыгунов – 2,7%

Сергей Никитин – 2,6%

Сергей Рыженко – 1,3%

Иван Ступак – 0,9%

Дмитрий Погребов – 0,4%

Артем Романюков – 0,1%.

Читайте также в OBOZREVATEL: